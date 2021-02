Modificarea kilometrajului masinii ar putea deveni infractiune in Uniunea Europeana. Amendamentele propuse de un europarlamentar USR PLUS

Vlad Gheorghe anunta intr-un comunicat de presa ca a introdus o serie de amendamente care sa creasca siguranta circulatiei rutiere in toate statele membre UE, inclusiv Romania.Europarlamentarul solicita ca toate datele legate de kilometraj sa fie consemnate la fiecare inspectie tehnica sau reparatie a autoturismelor in asa fel incat falsificarea sa fie ingreunata. De asemenea, europarlamentarul cere ca statele membre sa dezvolte o baza legala unitara impotriva falsificarii kilometrajului si totodata, sa dezvolte o baza digitala de date a vehiculelor, la nivel european, care sa garanteze schimbul de informatii rapid privind istoricul autoturismelor.O alta solicitare se refera la inregistrarea digitala a datelor vehiculelor, fara documente printate asa cum se face astazi, astfel incat soferul sa nu mai aiba obligatia de a prezenta certificatul autoturismului in format fizic, starea masinii putandu-se verifica folosind datele electronice, pentru a preveni fraudele prin falsificarea documentatiei.Vlad Gheorghe este raportor alternativ din partea grupului Renew Europe, iar amendamentele au fost adoptate in cadrul Comisiei de Transport si Turism. Masurile propuse urmeaza sa fie votate in plenul Parlamentului European."Putem sa folosim cele mai avansate solutii din punct de vedere tehnologic si digital pentru a asigura siguranta circulatiei pe drumurile publice. In 2019, aproape 23.000 de europeni au murit, in timp ce 135.000 au fost grav raniti in accidente rutiere in statele membre. Romania este, din pacate, pe primele locuri la numarul de victime pe sosele si e de datoria noastra sa gasim caile pentru a schimba aceste statistici care se traduc in adevarate drame pentru familii intregi. Masurile propuse au rolul de a reduce numarul de vieti pierdute. Nu putem tolera falsificarea kilometrajului cand stim ca astfel de actiuni pun in pericol siguranta cetatenilor. Ca sa nu mai vorbim de paguba la nivel financiar, pentru ca practic cumparatorul plateste pentru ceva ce i se promite, dar nu i se livreaza", a explicat Vlad Gheorghe, potrivit sursei citate.Europarlamentarul USR PLUS mai spune ca, potrivit estimarilor, intre 5% si 12% din masinile vechi vandute in statele UE si intre 30% si 50% dintre cele exportate pe teritoriul UE au kilometrajul dat inapoi.