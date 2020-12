Orban: Am decis sa continuam discutiile. Barna: Negocieri de la ora 17:00. Kelemen: Toate solutiile raman pe masa

"Am decis sa continuam discutiile pentru formarea unei majoritati parlamentare care sa duca la investirea unui Guvern", a anuntat presedintele PNL, Ludovic Orban , dupa o intalnire cu liderii USR PLUS si UDMR, aratand ca nu a fost stabilit un termen limita pana la care sa aiba loc aceasta negociere.El a precizat ca rezultatele negocierilor vor fi comunicate impreuna cu liderii USR PLUS si UDMR pe masura ce se ajunge la intelegeri pe diferite teme."Toate variantele sunt pe masa", a spus liderul PNL.Copresedintele USR PLUS Dan Barna a informat ca echipele de negociere privind programul de guvernare se vor intalni, joi, de la ora 17,00."In aceasta dupa-amiaza, dupa ora 17,00, colegii din echipele programului politic vor incepe sa lucreze impreuna, tocmai pentru ca programul de guvernare este prioritatea principala a acestei viitoare coalitii. Este o miza importanta sa stabilim punctele prin care vom raspunde asteptarilor romanilor si in ceea ce inseamna perioada scurta legata de pandemie si situatia economica si in ceea ce inseamna reformele importante pe termen lung pe zona de justitie, administratie", a precizat Barna.El a adaugat ca vineri vor fi continuate discutiile pe partea politica. "Practic, fiecare dintre partide si-a exprimat in momentul de fata mandatul. Suntem din nou la masa negocierii. (...) In intalnirea de astazi fiecare dintre parti si-a exprimat o anume flexibilitate pentru a gasi acel taram comun prin care sa constituim coalitia. (...) Suntem disponibili sa gasim o solutie care intr-adevar sa faca o coalitie stabila", a sustinut liderul USR PLUS.Presedintele executiv PLUS, europarlamentarul Dragos Tudorache, a declarat ca este convins ca se vor gasi solutii pentru aceasta coalitie de guvernare."Suntem decisi sa lucram in aceasta formula, aceasta este coalitia in care cu totii investim in aceste zile si suntem convinsi ca vom reusi sa gasim solutii", a spus el.La randul sau, presedintele UDMR, Kelemen Hunor , a afirmat ca "singura" solutie pentru Romania este majoritatea formata cu PNL si USR PLUS.El a mentionat ca toate solutiile raman pe masa din punct de vedere politic, iar un Guvern functional se va forma pana la sfarsitul anului."Vom continua aceste discutii, fiindca aproape singura solutie buna pentru Romania si sunt convins ca, de fapt, este singura solutie aceasta majoritate formata cu PNL, USR PLUS si UDMR. Toate solutiile raman pe masa din punct de vedere politic si vom gasi o echilibrare pana la finalizarea negocierilor pe toate palierele - Parlament, Guvern si sunt convins ca, pana la sfarsitul anului, vom avea un Guvern functional, fiindca intentia noastra este sa avem o guvernare responsabila, o guvernare eficienta, corecta si binele comun sa primeze. Restul, totul se poate discuta si se poate ajunge la o intelegere", a spus Kelemen Hunor.El a adaugat ca cele trei partide vor gasi solutia cea mai potrivita pentru Romania, sustinand ca "restul sunt speculatii".