VIDEO O zi din viata de troll politic a "videochatistei cu sparanghel": "Alo, planeta, suntem in 2020, este o activitate legala"

"Distrigaz. Distrigaz. Nu ne-ati raspuns la distrigaz. A murit un om, aplaudati! Si doamna Clotilde s-a intors in tara dupa ce s-a spalat dosarul", le striga aceasta prin portavoce simpatizantilor USR."Fara securisti! Fara securisti", continua apriga protestatara, moment in care oamenii din jur incep sa rada zgomotos si sa-i strige "fara penali". Aceasta a continuat sa strige "fara securisti", cerandu-i un raspuns lui Vlad Voiculescu . Membri USR-PLUS prezenti au intrebat-o la randul lor cine ii plateste ei sparanghelul.Oana Lovin a continuat sa strige "Distrigaz", ignorand-i apelurile la calme ale eurodeputatului Ramona Strugariu. In final a rezultat o cacofonie intre strigatele ei "Distrigaz" si cele ale membrilor USR, "fara penali".In scurt timp, simpatizantii USR- PLUS au inconjura-o strigand-i "fara penale, fara penale". Oana Lovin, cunoscuta pentru sustinerea unor teorii conspirationiste legate de pandemia Covid le-a raspuns cerandu-le sa respecte distantarea sociala. In scurt timp, multimea a inceput sa ii raspunda la unison, strigandu-i "cine va plateste?".In scurt timp multimea s-a plictisit insa de deja celebra Oana Lovin, o simpatizanta USR spunandu-i calm ca "de 30 de ani exista o mafie generalizata, de care s-a saturat".Domnisoara Lovin i-a dat dreptate: "asa este doamna, si noi ne-am saturat de securisti". Apoi a adaugat: "de Vlad Voiculescu, cu tata securist. De Clotilde Armand , cu sot securist. Sunt de acord. Ne-am saturat de securistii astia."Ulterior, unii simpatizanti USR- PLUS i-au reprosat ca ceea ce face ea este o contra-manifestatie, ceea ce este contrar legii. "Este legala. Platesc taxe. Habar nu aveti despre ce vorbiti. Alo, planeta, suntem in 2020, este o activitate legala", le-a reprosat Oana Lovin.Atunci cand a ajuns sa fie mai degraba ignorata, Oana Lovin si-a schimbat setul de intrebari pentru USR- PLUS, de data aceasta teoria SRI-Coldea. "Coldea o sa ajungi la puscarie. Unde esti? Ai facut USR-ul. Cu cat ii platesti pe cei de la USR. Ti se numara zilele Coldea. O sa ajungi la puscarie", le-a strigat Oana Lovin prin portavoce."Nu vedeti cat de penibile sunteti amandoua", le-a strigat cineva, referindu-se atat la Oana Lovin cat si la asistenta/cameramana ei.Un tanar, posibil membru USR sau doar un participant la evenimentul politic, incearca insa sa o calmeze. "Oana, noi vrem sa te iubim fata. Nu vrem sa te suparam"."Eu nu vreau sa ma iubeasca nimeni", a raspuns repede Oana Lovin."Eu vreu o dezbatere democratica sa mi se raspunda la intrebari", a subliniat aceasta.In final, vocea Oanei Lovin, ajutata de portavoce, a incercat sa acopere discursurile celor de la USR- PLUS.Finalul rolului acesteia a fost apoteotic: "V-ati urcat pe cadavrele de la Colectiv , v-ati urcat pe cadravele oamenilor de la Distrigaz, niciodata pana la Clotilde Armand nu a murit vreun muncitor la Distrigaz. Asta sunteti. Bacterii sau profitori care va urcati pe cadavrele romanilor"."Agresorii USR PLUS.... atat pot cei de la USR, nu vor sa ne spuna oferta lor electorala si isi pun oamenii sa ne bata, agreseze, sa filmeze pe sub fusta....", a fost comentariul Oanei Lovin la acest intreg episod.Oana Lovin, o tanara cu peste 25.000 de urmaritori pe Facebook, s-a remarcat, de-a lungul timpului, prin numeroase postari video critice la adresa presedintelui Klaus Iohannis , a fostei sefe DNA Laura Codruta Kovesi , dar si prin participari la mitinguri anti-jusitie, precum cel din iunie 2018, organizat de PSD (condus, la acea vreme, de Liviu Dragnea ) in Piata Victoriei.La cateva luni dupa Protestul diasporei din 10 august 2018, Oana Lovin impreuna cu Codruta Cerva, o alta sustinatoare a fostului lider PSD Liviu Dragnea, au mers sa le ofere flori jandarmilor, in semn de multumire pentru felul violent in care au actionat impotriva manifestantilor pro- justitie . De curand, Oana Lovin a anuntat ca vrea sa candideze pentru Primaria Sectorului 1 Bucuresti Oana Lovin cunoaste insa faima adevarata cand, dupa un protest anti- COVID, atunci cand este fotografiata cu un manunchi de sparanghel in mana, presa subliniaza cariera ei de videochatista.Unul din principalele roluri pe care le-a adoptat insa in ultima perioada pare a fi cel de troll al USR. Practic, asa cum se observa din postarile pe pagina ei de Facebook, adunarile USR-PLUS sunt singurele pe care le troleaza.