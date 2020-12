Oliver Paiusi (USR-PLUS) si Ramona Porumb (PNL) sunt noii viceprimari din Sectorul 1

Tot in sedinta de astazi, dintre cei doi viceprimari, a fost desemnat Oliver Paiusi pentru a fi inlocuitorul de drept al primarului Sectorului 1, Clotilde Armand "Doresc sa-i felicit pe Oliver Paiusi si pe Ramona Porumb! Am convingerea ca impreuna vom reconstrui Sectorul 1 si vom pune bazele unei administratii axate pe competenta, corectitudine si transparenta in cheltuirea banului public, care sa raspunda astfel nevoilor si asteptarilor comunitatii din aceasta zona administrativa", a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.CITESTE SI: Scandal in Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Aurelian Badulescu: "Atitudinele astea fasciste nu ne privesc pe noi"