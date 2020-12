Orban, despre SIIJ: "Si pentru PNL, si pentru USR-PLUS este o prioritate si amandoua formatiunile politice au proiecte de lege depuse in Parlament pentru desfiintarea Sectiei speciale"

"Deja exista proiecte legislative in acest sens care au fost depuse de formatiuni politice din cadrul coalitiei de guvernare. Sigur ca viitorul ministru al Justitiei va trebui sa evalueze toate aceste proiecte legislative si pana la urma sa decida daca se aproba unul dintre aceste proiecte legislative sau daca se initiaza un nou proiect legislativ pentru realizarea acestor obiective. Avem ca obiectiv sa reparam legile justitiei, iar acest lucru nu se va putea face peste noapte, nu vrem sa procedam asa cum a procedat PSD care in trei zile a adoptat o modificare de lege in domeniul justitiei pe repede inainte", a anuntat Orban.Intrebat daca desfiintarea acestei sectii va fi o prioritate, liderul PNL a raspuns: "Cu siguranta. Si pentru PNL, si pentru USR-PLUS este o prioritate si amandoua formatiuni politice au proiecte de lege depuse in Parlament pentru desfiintarea sectiei speciale".Orban a mentionat ca nu poate oferi un orizont de timp pentru desfiintarea SIIJ."Nu va pot spune acum cu precizie. In primul rand Guvernul trebuie sa evalueze initiativele parlamentare, sa hotarasca daca sprijina initiativele parlamentare sau initiaza un proiect de lege nou. In functie de decizia Guvernului, in momentul in care Guvernul va lua o decizie evident noi in Parlament daca se va initia un proiect de lege de catre Guvern il vom supune dezbaterii, nu numai dezbaterii parlamentare, ci si dezbaterii publice si vom incerca sa-l adoptam intr-un termen cat mai scurt", a afirmat Orban.CITESTE SI: Lista completa a ministrilor din viitorul guvern condus de premierul Florin Citu. Scandal in sedinta pentru nominalizarile PNL