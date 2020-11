Pianistul brasovean Horia Mihail, noul consilier pe cultura al primarului Allen Coliban

"Astazi, Horia a facut o prezentare succinta a viziunii sale asupra vietii culturale a Brasovului, care vizeaza o strategie pe 15 ani si un obiectiv ambitios spre care Brasovul trebuie sa tinda pentru a deveni un oras-etalon nu numai in Romania, ci si la nivel international.Avem nevoie de stabilirea unei directii de dezvoltare a culturii ca parte integranta a dezvoltarii intregului oras si de o analiza a locului in care suntem din punct de vedere cultural, in comparatie cu scopul final.Urmeaza o reorganizare a intregului aparat destinat culturii si definirea unor obiective specifice, cu indicatori de performanta si ale caror beneficii sa poata fi masurate.Ca masuri pe termen scurt, in privinta angajatilor institutiilor de cultura aflate in subordinea municipalitatii, dorim eficientizarea folosirii resurselor si a cheltuielilor din partea managerilor, regandirea regulamentelor de ordine interioara si a fiselor de post, refacerea organigramelor si scoaterea unor posturi la concurs, dar si elaborarea unor proceduri noi, legale, care sa simplifice latura birocratica si gasirea unei metode de audit extern al activitatii. Dorim specializarea functionarilor in utilizarea calculatorului si gasirea unor solutii de incetare a conflictelor existente in prezent intre angajatii din institutiile de cultura si unele dintre institutiile publice. Un plan comun de actiune in perioada pandemiei este de asemenea un obiectiv pe termen scurt.In domeniul infrastructurii, vom porni cu o mapare a spatiilor existente si analiza starii fizice in care se afla (reparatii, dotari suplimentare etc.), identificarea si pregatirea unor spatii noi (clasice sau alternative), precum si cu o mapare a organizatiilor culturale bugetare si private.Finantarea pe termen scurt va proveni atat din fonduri de la bugetul local, cat si din programe de finantare de tip AFCN. Va fi mentinuta schema de finantare a proiectelor culturale independente de la bugetul local, dar finantarea se va face pe categorii mai specifice de activitati.Strategia pe termen scurt, in contextul pandemiei, include si intalniri cu operatorii privati, pentru gasirea celei mai bune solutii de sustinere a culturii in contextul actual. Sunt vizate si analize de risc pentru organizarea evenimentelor traditionale, de tipul Zilelor Orasului sau Sarbatorii Junilor.Pianistul brasovean Horia Mihail este unul dintre cei mai apreciati si activi muzicieni romani ai momentului. A debutat la varsta de 10 ani, la Brasov, interpretand Concertul in Re major de J. Haydn. De atunci, a concertat de peste 1000 de ori cu majoritatea orchestrelor simfonice din Romania, inclusiv cu Filarmonica "George Enescu" din Bucuresti si cu Orchestra Nationala Radio. Cariera sa artistica cuprinde peste doua mii de aparitii pe mari scene ale lumii, pianistul sustinand concerte si recitaluri solo sau de muzica de camera in 27 de tari pe 5 continente.Absolvent al Colegiului de Matematica si Fizica "Andrei Saguna" din Brasov, Horia Mihail a studiat pianul intai la Brasov, cu prof. Stela Dragulin, apoi in cadrul Academiei de Muzica de la Bucuresti cu prof. Constantin Ionescu -Vovu.Dupa 14 ani de studii in Romania, pianistul a urmat cursurile Universitatii din Illinois. Aici, a studiat cu Ian Hobson, obtinand, in 1995, dupa numai trei ani, diplomele de absolvire si de masterat. A continuat studiile in cadrul reputatului program Artist Diploma la Boston University, unde a studiat cu Anthony di Bonaventura.Revenit in Romania dupa trei ani in care a fost profesor la aceeasi institutie americana, Horia Mihail devine Solist Concertist al Orchestrelor si Corurilor Radio in Bucuresti si al Filarmonicii Brasov, roluri pe care le detine si in prezent.Este si director artistic al Filarmonicii Brasov si presedintele Asociatiei "Sagunisti pentru sagunisti".In ultimii 15 ani s-a dedicat revigorarii muzicii clasice pe care o prezinta intr-o maniera versatila, moderna, publicului din toata tara.Este organizator al turneelor nationale "Pianul Calator", "Duelul Viorilor", "MusicON", "Vioara lui Enescu", "Stradivarius", "Flautul de aur", in special din sponsorizari provenite din mediul privat, turnee care au reprezentat o premiera in Romania. Totodata, Horia Mihail este fondatorul si directorul general al Festivalului TAMTAM, ajuns anul acesta la a doua editie.CITESTE SI: