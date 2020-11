Liberalii vor o coalitie cu PMP si UDMR. Daniel Fenechiu: USR PLUS nu este prima varianta de partener de guvernare pentru PNL

"Variantele le va da matematica electorala de dupa sase decembrie. Presedintele Orban a declarat, ca si alti lideri ai partidului, in repetate randuri, ca prioritatea noastra este sa facem un Guvern impreuna cu partidele care ne sunt colege in PPE, aici ma refer la PMP si UDMR, iar in ipoteza in care nu exista suficienta reprezentativitate pentru obtinerea majoritatii, indiscutabil, intra in discutie si USR PLUS", a declarat senatorul Daniel Fenechiu.Acesta a subliniat ca USR PLUS nu este prima varianta de Guvern pentru PNL "Nu, prima varianta sunt partidele din Partidul Popular European, in speta PMP si UDMR (...). USR PLUS ramane o varianta indiscutabila, dar in primul plan avem in vedere colaborarea cu partidele din PPE. Cred ca e o chestiune fireasca, pe linie europeana, pe linie doctrinara, nu cred ca asta e o problema care sa deranjeze, pentru ca da, exista posibilitatea sa facem Guvernul si cu USR PLUS".Cu o zi inainte, Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau a declarat in cadrul unei emisiuni de la TVR 1 ca daca ar avea de ales intre a guverna cu PMP sau cu USR, ar alege PMP, motivand ca formatiunea are "aceleasi valori crestin-democrate" ca si PNL."Da, ne-am propus sa ramanem la guvernare. Eu vreau cu Robert Turcescu . De altfel, nu e un secret ca suntem impreuna si in prezent. PMP, la fel ca PNL, se afla in familia europeana PPE (Partidului Popular European - n.red). Avem aceleasi valori crestin-democrate. Romanii trebuie sa stie ca, in acest moment, PMP si PNL detin doar 27% din Parlament, motiv pentru care nu s-au putut face schimbari structurale, desi ne-am dorit", a mentionat Sighiartau."Pentru unii... a "intra la guvernare" nu inseamna nimic altceva decat a imparti puterea. Nu pentru a servi ci ca ei sa se serveasca, pe sine si partidul din care provin", a reactinat atunci Vlad Voiculescu , vice-presedintele USR-PLUS.