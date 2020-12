Prefectul de Alba a raspuns, dupa trei zile, criticilor USR-PLUS cu privire la prelungirea carantinei

USR-PLUS a mentionat, intr-un comunicat remis marti presei, ca nu contesta masura prelungirii carantinei in Alba Iulia, ci "modul total lipsit de profesionalism prin care aceasta este impusa".Carantina nu a fost ridicata din 1 decembrie in Alba Iulia, chiar daca initial autoritatile aprobasera in 30 noiembrie o decizie in acest sens, fiind in cele din urma dispusa prelungirea acestei masuri cu inca 7 zile.In replica, prefectul Nicolae Albu a mentionat ca, daca din motive" intemeiate", la "solicitarea si recomandarea" specialistilor din domeniul medical, a fost nevoie sa se "revina asupra unor masuri in folosul sanatatii tuturor", s-a facut acest lucru indiferent de ora."Am precizat ca la baza luarii deciziei au stat strict recomandarile specialistilor din domeniul sanatatii pentru ca da, in acest domeniu, toti cei care nu suntem de specialitate suntem amatori si atunci trebuie sa tinem cont strict de recomandarile acestora. Doar in luna noiembrie au fost 16 sedinte extraordinare ale CJSU Alba, dintre care sase in weekend si chiar seara", afirma, potrivit comunicatului transmis AGERPRES, prefectul de Alba.Nicolae Albu subliniaza ca daca este "nevoie" sa fie luate decizii pentru sanatatea si siguranta oamenilor, se va face acest lucru indiferent de zi sau noapte.El adauga ca CJSU Alba s-a intrunit in sedinte ori de cate ori a fost nevoie. "Eu nu pot decat sa plec capul si sa le multumesc acestor oameni care reprezinta cu cinste institutiile si autoritatile din judetul Alba si care au raspuns mereu 'prezent' pentru locuitorii acestui judet. Sunt situatii cand o analiza se face intr-un grup/comitet care la final poate lua o decizie ce nu poate fi neaparat anticipata si adusa la cunostinta cetatenilor din timp. Si atunci, da, din acest motiv ne putem cere scuze cetatenilor", subliniaza Nicolae Albu.La randul lor, reprezentantii Aliantei USR-PLUS au transmis ca, dupa ce timp de peste trei zile, mass media, cetatenii si chiar partidele politice au cerut explicatii privind "modul jignitor" prin care Guvernul Romaniei si Institutia Prefectului au prelungit carantina in Alba Iulia, au "surpriza" sa citeasca vineri seara seara o pozitie publica a prefectului de Alba."Trezirea brusca a domnului prefect, Nicolae Albu, fost membru de frunte al PNL , este ciudata, deoarece se petrece FIX cu cateva ore inainte de incheierea campaniei electorale. Pentru ca nu credem ca domnul prefect a devenit brusc interesat sa informeze cetatenii dupa 3 zile (TREI ZILE) de la balbaiala 'uite carantina, nu e carantina', credem ca mai degraba doreste sa faca putin pe agentul electoral pentru PNL", se sustine intr-un comunicat transmis AGERPRES de USR-PLUS Alba.Reprezentantii USR-PLUS ii transmit prefectului ca, "daca tacea, 'filosof' ramanea", pentru ca, sustin acestia, "numai respect nu se numeste bataia de joc la care au fost supusi" albaiulienii si romanii in 1 Decembrie."Cum numiti, domnule prefect, promovarea publica a unei hotarari de ridicarea carantinei, iar la lasarea intunericului, dupa ce ai aflat ca seful de partid, domnul Orban, nu mai doreste sa faca o baie de multime la Alba Iulia, sa decizi ca institui carantina. Credeti ca nu stim rusinea pe care au simtit-o specialistii din Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba pentru situatia in care i-a pus Guvernul si PNL, doar pentru a se razbuna pe primarul municipiului Alba Iulia? (...). NU putem accepta modul stangaci in care autoritatile au gestionat prelungirea carantinei si nu putem accepta astfel de balbaieli intr-o problema de importanta majora", mai arata cei de la USR-PLUS.Acestia ii sugereaza prefectului sa observe faptul ca pe site-ul Institutiei Prefectului nu sunt comunicate hotararile de carantinare sau alte masuri dispuse la nivelul judetului si "nici macar" o declaratie pe proprie raspundere pentru cetatenii din zonele carantinate.Cei de la USR-PLUS mai spun ca i-ar putea cere lui Nicolae Albu "demisia de onoare", dar ca ar fi "fara rost", pentru ca au observat ca prefectul "nu a facut inca nici cel mai elementar gest de respect" pentru albaiulieni, respectiv sa ceara scuze pentru prelungirea carantinei "noaptea ca hotii".