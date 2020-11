Primarul din Brasov, despre Cerbul de Aur: Un festival de casa, ce ar trebui reinventat, regandit si redimensionat

Allen Coliban a vorbit, vineri seara, intr-un mesaj video pe Facebook , despre Cerbul de Aur."Acest eveniment de traditie din Brasov ar trebui probabil reinventat, regandit, redimensionat, reamplasat, ceva facut cu el pentru ca felul in care s-a prezentat Cerbul de Aur in ultima perioada - ca un festival de casa, cu o cheltuiala de la bugetele locale de aproximativ 2 milioane de lei nu are... - daca masuram beneficiile, daca este sa facem o dezbatere. Provoc pe oricine - si din TVR, si public, si admiratori ai festivalului, si critici sa participe la aceasta dezbatere si sa intelegem care sunt beneficiile pe care le aduce un astfel de eveniment", a afirmat primarul din Brasov.Potrivit acestuia, evenimentul nu justifica bugetul alocat anual de Primaria Brasov si Consiliul Judetean."Din datele financiare, vorbim de un buget de aproximativ 2 milioane de lei, un eveniment care are mare parte din locuri date ca invitatii si protocoale si tot felul de bilete gratuite pentru protipendada, politicieni si o intreaga patura care si-ar putea permite aceste bilete si un nr de bilete pe care as vrea si eu sa le aud din gura celor de la TVR. Vreau si au sa aud care sunt beneficiile si care este costul, puse amandoua in balanta", a mai afirmat Allen Coliban.Acesta a precizat ca este parerea sa personala, pe care o sustine, dar ca dupa dezbatere, Brasovul va trebui sa ia o decizie."Din perspectiva multor brasoveni, Cerbul de Aur este un eveniment de traditie, drag brasovenilor, dar mult prea putin adus in ton cu nevoile culturale ale unui oras ca Brasovul. Este o parere personala, pe care mi-o sustin, voi participa in orice dezbaterepe aceasta tema, voi veni cu studii si cifre suplimentare in perioada urmatoare si la final vorbim despre o decizie pe care Brasovul ar trebui sa o ia", a mai afirmat primarul din Brasov.Festivalul Cerbul de Aur a debutat in 5 martie 1968. Dupa patru editii consecutive a fost suspendat pana in 1992.Editia 2020 a fost anulata din cauza pandemiei generate de noul coronavirus CITESTE SI