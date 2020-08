Probleme mari reclamate in licitatia pentru ciotul de 5,1 kilometri din autostrada Ploiesti - Brasov: "O graba electorala care poate afecta tot proiectul"

Parlamentarul afirma ca ar fi vorba despre o "graba electorala", care poate afecta toata dezvoltarea proiectului mare A3 Ploiesti-Brasov.Problemele identificate de Catalin Drula pentru centura de ocolire a Comarnicului:1. E a doua incercare pentru acest sector, ultima data s-a licitat pe vremea lui Ponta in 2015 (dupa ce esuase marele PPP imaginat de el si Dan Sova). Licitatia din 2015 pentru acesti 5 km a fost anulata pana la urma pentru ca singurul ofertant, firma UMB, a renuntat la oferta.2. Valoarea estimata este de data aceasta mai mare, 300 fata de 166 de milioane de lei. Asta e bine pentru ca cel mai probabil valoarea subestimata a fost una dintre cauzele insuccesului din 2015.3. Documentatia de la baza licitatiei este un studiu de fezabilitate vechi de 14 ani care duce traseul prin albia raului Prahova, pe acest sector.4. Spre deosebire de licitatia din 2015, aceasta nu mai contine un nod la capatul Comarnic Nord. Adica sectorul e inutilizabil - nu se poate iesi/intra la capatul nordic - doar pe baza lucrarilor din acest contract.5. CNAIR are separat o licitatie pentru proiectarea unui nod la Comarnic Nord si ulterior va face o alta licitatie pentru construirea nodului.6. Ministrul a anuntat ca intreg proiectul de la Ploiesti la Brasov se reface la nivel de documentatie si traseu, de data aceasta detaliat pana la nivel de proiect tehnic de executie, cu studii geotehnice serioase.7. Scotand la licitatie un sector de 5 km separat pe documentatia veche, practic se bate in cuie traseul din 2006 pe zona Comarnic-Sinaia: pe jos, prin albia Prahovei, chiar prin zonele cu aspecte de defileu, cu numeroase poduri.8. In 2008 si 2014 s-au desenat trasee mai "moderne" pe sus (pe versant), cu tuneluri, si la Comarnic si la Sinaia si la Busteni. Practic pe zona Comarnic-Sinaia s-a renuntat la traseul alternativ, fara a mai astepta rezultatele refacerii documentatiei de traseu si a proiectului tehnic de executie care se va face pe toata lungimea de la Ploiesti la Brasov.9. In documentatia scoasa la licitatie, viteza de proiectare este 80km/h pe acest sector, din cauza curbelor accentuate si ale urcarilor/coborarilor bruste (ca sa nu protesteze inginerii-drumari: razele de racordare convexa/concava in plan longitudinal10. Compania totusi da punctaje mai mari ofertelor (pana la 18 pct din 100) care se angajeaza la o viteza de proiectare superioara, pana la 140 km/h. Teoretic suna bine, dar in practica vor fi probabil mari discutii in faza de licitatie si potentiale blocaje contractuale pe aceasta tema la implementare.11. O alta conditie obligatorie la licitatie este ramanerea in coridorul de expropriere identificat la SF. Ori acel coridor a fost proiectat pentru traseul sinuos cu viteza 80km/h asa ca pare (cel putin "ochiometric") imposibil sa indrepti traseul pentru 140km/h si sa ramai in limitele de expropriere.12. Nodul din partea de sud a lotului, cel care va reprezenta multi ani legatura cu DN1, este foarte inghesuit si cu viteza mica de proiectare. Foarte posibil in aceasta configuratie si in special pentru ca legatura nu e facuta cu zona de 2x2 a DN1, vor ramane si la urcarea si la coborarea de pe autostrada cozi kilometrice.