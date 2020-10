Programul de guvernare al USR-PLUS. Cele 40 de angajamente prin care partidele lui Barna si Ciolos promit "o revolutie a bunei guvernari"

Alianta USR-PLUS sustine ca "vechile partide au esuat, progresul e prea lent cu ele la carma si ca au distrus increderea romanilor in stat si in politica". Din acest motiv, USR-PLUS propune "o revolutie a bunei guvernari".Astfel, partidul isi asuma 40 de angajamente pe care vor fi puse in practica "imediat ce ajungem la Guvernare" si un plan de guvernare pentru urmatorii ani:

Angajamente Guvernare Usr Plus



1. Fara penali in functii publice



USR-PLUS vrea sa interzica ocuparea de functii publice alese pentru persoane condamnate penal care nu s-au reabilitat.



2. Fara pensii speciale



Eliminarea pensiilor speciale si calcularea tuturor pensiilor dupa acelasi sistem, in functie de contributii.



3. Sa nu mori cu dreptatea in mana



Vindecarea justitiei prin corectarea Legilor Justitiei, desfiintarea Sectiei Speciale, repornirea activitatii DNA, reincriminarea neglijentei in serviciu si revenirea la vechea definitie a abuzului in serviciu.



4. 300 de parlamentari, primari in doua tururi si reforma electorala



Schimbarea modului in care sunt ocupate functiile publice prin limitarea numarului de parlamentari, alegerea primarilor in doua tururi, cresterea reprezentarii romanilor din diaspora, votul prin corespondenta si vot electronic.



5. Transparenta totala



Publicarea online si accesul cetatenilor la toate cheltuielile publice.



6. Primarii mai putine si mai eficiente



Reducerea numarului de primarii prin comasare voluntara, in vederea cresterii calitatilor serviciilor publice.



7. Fara mii de agentii



Desfiintarea sau reorganizarea agentiilor, autoritatilor si institutiilor care desi sunt finantate cu bani publici sau beneficiaza de privilegii de la stat, nu sunt in mod real in serviciul cetateanului, ci doar sinecuri pentru oameni conectati politic. In plus, obligativitatea ca acestea sa raporteze public indicatoriii de performanta, numarul de beneficiari si bugetul cheltuit.



8. Cetatenie digitala



Crearea infrastructurii necesare pentru ca cetatenii sa nu mai plimbe hartii intre institutii, ci informatiile sa circule electronic, sigur, rapid si usor de urmarit. Construirea "autostrazilor digitale" intre institutiile statului care au baze de date, astfel incat acestea sa comunice eficient intre ele.



9. Fond de 1 miliard de euro pentru o infrastructura sanitara moderna



Modernizarea spitalelor, contructia de spitale noi si a unei infrastructuri sanitare moderne, prin investirea a 1 miliard de euro urmatorii patru ani.



10. Stimulente pentru a ne mentine sanatosi



Imbunatatirea starii de sanatate a romanilor prin masuri precum: medici de familie in toate comunele si asistenti medicali in toate satele din tara pana in 2024, dublarea performantei programelor nationale de preventie, recompensarea personelor care duc un stil de viata sanatos si introducerea educatiei pentru sanatate in scoli.



11. Dreptul de a alege in sanatate



Incurajarea concurentei in sistemul de sanatate astfel incat toti romanii sa aiba dreptul de a alege in ceea ce priveste.



12. Acces garantat la medicamente esentiale



Garantarea accesului romanilor, in regim 100% compensat, la medicamentele esentiale de pe lista Organizatiei Mondiale a Sanatatii.



13. Siguranta pacientului pe primul loc



Cresterea calitatii actului medical si a sigurantei pacientului prin masuri care asigura profesionalizarea continua. Crearea primului Program National de Imbunatatire a Calitatii Actului Medical prin care vor fi recompensate educational si financiar echipele medicale care isi imbunatatesc rezultatele, precum si spitalele care implementeaza proiecte concrete de crestere a sigurantei actului medical si a experientei pacientului.



14. Medic si pacient la un click distanta



Constituirea unui Fond National de Inovatie in Sanatate prin care sa fie stimulata dezvoltarea de solutii digitalizate si de telemedicina prin care sa debirocratizam practica

medicala si sa apropiem medicul de pacient.



15. Fara politica la scoala



Depolitizarea invatamantul romanesc si asezarea copilului in centrul sistemului. Desfiintarea inspectoratelor scolare si transformarea directorilor de scoli in manageri performanti, alesi prin concurs.



16. Dreptul de a alege in educatie



Sa poti alege scoala la care merge copilul tau, din mai multe optiuni bune. Deciziile in scolile publice sa fie luate nu de minister si primarie, ci de consiliul de administratie al scolii. Regandirea materiilor si stabilirea unui curriculum national simplificat, completat de unul suplimentar ales de elev sau de scoala. Un proces mai usor de infiintare si functionare a gradinitelor, scolilor si liceelor private.



17. Scoala de la 8 la 5, masa calda si scoala dupa scoala



Cresterea calitatii invatamantului prin reorganizarea programului elevilor. Astfel, in intervalul 8.00-17.00 elevii participa la orele de studiu dimineata, la pranz au parte de o masa calda, iar dupa-amiaza se pot implica in activitati optionale (teme, activitati sportive, cluburi de interes etc).



18. Sprijin pentru scoala online



Organizarea si dezvoltarea a 8 Centre Regionale pentru Suport in Educatie Online, care sa ofere scolilor sprijin in desfasurarea orelor online; de la conectarea la internet de mare viteza si achizitia de echipamente, pana la formarea de competente digitale pentru cadrele didactice.



19. Antreprenoriat fara birocratie



Reducerea birocratiei impusa de stat pentru intreprinderi. Continuam procesul de debirocratizare prin analiza permanenta a poverii administrative pe mediul de afaceri si reducerea cerintelor inutile.Dezvoltarea Romaniei prin investitii in industrii strategice la nivel european si in avantaje competitive la nivel local: tehnologie verde, digital, eco turism, industrii creativeAplicarea taxelor si impozitelor sa se faca doar pe suma care depaseste salariul minim pe economie.Cresterea competitivitatii si a performantei economice a fermierilor mici si mijlocii prin acces la: know-how, forme asociative si centre de colectare cu servicii integrate ("food hubs") si la canale de vanzare variate.Facilitarea accesului la informatii si la finantare pentru antreprenor.Revigorarea Institutului Ana Aslan si crearea unei retele nationale la standarde europene pentru asistenta medicala geriatrica, cercetare si gerontologie sociala, ingrijire geriatrica si paliativa.Demararea proiectului strategic de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagra si folosirea veniturilor obtinute pentru a investi, prin fondurile de pensii administrate privat (Pilon II), in beneficiul romanilor.Facilitarea reintoarcerii in tara a romanilor din diaspora care isi doresc sa revina. Programe de asistenta clar tintite pentru informare, intoarcere, acomodare si incurajarea antreprenoriatului in tara.O noua abordare in implementarea marilor proiecte de infrastructura cu: finantare adecvata, un calcul realist al costurilor, restructurarea companiei nationale de autostrazi, angajarea de profesionisti si stabilirea unor prioritati clare.Reducerea cantitatilor de ambalaje care in loc sa fie reciclate ajung sa polueze mediul, prin introducerea unui sistem national de returnare voluntara a ambalajelor: lasam garantie, ducem ambalajele inapoi si recuperam garantia. Un parteneriat real si reciproc avantajos intre stat si cetateni.Cresterea treptata a capacitatii de impadurire prin atragerea de fonduri europene, fonduri private si alocari bugetare. Atingerea unui ritm de impadurire anual care sa faca posibila acoperirea cu paduri a aproximativ 40% din suprafata terestra a Romaniei, pana in 2050. Infiintarea unei Directii de Investigare a Infractiunilor de Mediu, institutie autonoma, organizata pe modelul DNA si DIICOT Cresterea numarului de copii din medii sarace care merg la gradinita, prin dezvoltarea si extinderea programului "Fiecare Copil in Gradinita". Reducerea abandonului scolar prin extinderea programului "Scoala pentru Toti", de la 500 la 1.200 de scoli vulnerabile.Implementarea de proiecte si programe finantate cu fonduri europene, care sa asigure accesul tuturor romanilor la energieCrearea unui cadru legal simplificat in domeniul serviciilor, prin acordarea unei forme simplificate de plata (vouchere) pentru lucratorii sezonieri, zilierii, personalul de menaj si ingrijire. Aceste categorii vor dobandi beneficii sociale (pensie, asigurare de sanatate) si in acelasi timp se va largi baza de colectare a contributiilor si impozitelor.Introducerea contractelor de munca multi-flexibile, care permit angajatorilor si angajatilor sa decida individual conditiile in care un angajat isi desfasoara activitatea. Solutii precum munca de la distanta (telemunca), adaptarea programului de lucru de 8 ore, comprimarea saptamanii de munca, masurarea rezultatelor cu indicatori de obiectiv si nu normare pe ore, job sharing, alegerea zilelor libere, beneficii flexibile.Implementarea legii Venitului Minim de Incluziune care stimuleaza cautarea locurilor de munca pentru ca persoanele care primesc asistenta sociala nu mai trebuie sa aleaga intre un loc de munca si pastrarea ajutorului social.Cearea unui sistem integrat de servicii pentru: oamenii care care doresc sa se implice in activitati cu impact in comunitate, organizatii care lucreaza cu acestia si comunitatile beneficiare. Initiativa a Corpului Roman de Solidaritate si Cooperare (CRESC).Asigurarea accesului tuturor romanilor la internet de mare viteza si alfabetizare digitala, nevoi devenite esentiale in orice aspect al vietii, inclusiv sanatate, educatie si munca.Ajutor de stat pentru operatorii culturali din sectorul independent-privat, in conditiile suspendarii activitatii acestora pe termen nedefinit. Sprijin pentru relansarea productiei culturale in conditiile revenirii treptate a publicului la evenimentele cu prezenta fizica.Educatie pentru si prin sport prin cresterea rolului formativ-educational al sportului in scoala. Regandirea orelor de educatie fizica si incurajarea competitiilor scolare.Sprijin financiar pentru cei care cumpara case parasite la tara pentru a le restaura si pune in valoare, fie pentru locuit, fie pentru a le introduce in circuitul turistic, mai ales in zone rurale recunoscute pentru traditia arhitecturala specifica.Crearea unui Fond pentru Democratie in Republica Moldova care sa sprijine dezvoltarea societatii civile si a presei libere.