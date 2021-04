Proiect de lege initiat de USR-PLUS: Toate persoanele cu handicap ireversibil sa beneficieze de certificat pe o perioada nedeterminata de timp

Modificarea propune obligativitatea comisiilor de evaluare de a acorda certificat de handicap pe o perioada nedeterminata de timp tuturor persoanelor care sufera de un handicap ireversibil. Potrivit unui comunicat al USR-PLUS , Radu Panait precizeaza ca prin modificarea legii se va reda demnitatea cetatenilor deoarece vor fi eliminate situatiile absurde in care persoane cu handicap, cu membre amputate, sunt obligate sa se prezinte cu o anumita periodicitate la comisie, chiar daca este evident caracterul ireversibil al afectiunii lor si chiar daca au fost emise actele normative care atesta acest lucru. Sunt cetateni care anual, sau la doi ani , merg la comisiile de evaluare unde trebuie sa demonstreze ca au in continuare un handicap ireversibil. Este o situatie absurda pe care vreau sa o corectez. Stiu ca exista un ordin comun al Ministrului Muncii si justitiei sociale si al Ministrului Sanatatii din 2019 care reglementeaza caracterul permanent al certificatului de handicap pentru acesti oameni. Cu toate acestea, mi-au fost semnalate cazuri cand reglementarile legale nu se respecta. Cand membrii comisiei de evaluare s-au purtat fara empatie si fara respect fata de acesti oameni necajiti. Initiativa vine sa corecteze aceste situatii", a explicat Panait, initiatorul proiectului. Radu Panait arata, in expunerea de motive , ca adoptarea si punerea in aplicare a legii va avea ca rezultat simplificarea procedurilor de obtinere a certificatului de handicap de catre persoanele cu membre amputate, avand ca efect confortul lor fizic si psihic, odata ce va fi eliminata obligatia de a se prezenta periodic la comisia de evaluare, conform sursei mentionate.