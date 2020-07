UPDATE Proiectul de lege pentru desfiintarea Sectiei Speciale, raport de respingere in comisia juridica a Senatului. Proiectul intra la vot final

Scurta istorie a Sectiei speciale

Votul de respingere al proiectului de lege a fost dat de senatorii PSD care detin majoritatea in Comisia Juridica. Astfel raportul intra marti, in dezbaterea plenului, anunta Hotnews.ro. La finalul lunii iunie Camera Deputatilor a respins aceeasi propunerea legislativa a USR pentru desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie cu 67 voturi pentru respingere, 97 impotriva si 25 abtineri.Proiectul a fost initiat de 41 de parlamentari USR si de fostul ministru al Justitiei Ana Birchall . In expunerea de motive sunt amintite "toate luarile critice de pozitie exprimate de magistrati , de institutiile europene, de organisme prestigioase cu rol consultativ in domeniile dreptului constitutional si anticoruptiei, Comisia de la Venetia si GRECO, precum si numeroasele masuri luate de sectie in scurta sa perioada de existenta".Deputatul USR, Stelian Ion , a sustinut la dezbaterile din Camera Deputatilor ca SIIJ a fost gandita pentru Liviu Dragnea si pentru controlul justitiei. "In ciuda votului am impresia ca zilele acestei Sectii sunt numarate. Nu va mai dura mult pana va fi desfiintata si vom intra in normalitate. Nu are cum sa mai functioneze mult o astfel de sectie gandita de Liviu Dragnea pentru a controla Justitia. Aceasta sectie ar fi trebuit de mult desfiintata (...) Cine nu voteaza proiectul consider ca vrea sa distruga si sa controleze justitia", a spus aceasta. Iar fostul ministru al Justitiei, Ana Birchall, unul dintre initiatorii proiectului legislativ, a declarat ca "aceasta sectie speciala nu face altceva decat sa impiedice infaptuirea Justitiei (...)SIIJ este vazuta ca fiind cooperativa 'Nufarul' de curatire a magistratilor care nu fac cinste acestei functii".In replica, deputatul PSD Florin Iordache a sustinut ca cine doreste desfiintarea sectiei vrea subordonarea justitiei. "In decizia CCR din 2018 s-a spus ca infiintarea sectiei constituie o garantie legala a principiul independentei magistratului. Practic, cine doreste desfiintarea sectiei doreste o subordonare a justitiei. (...) Vreti sa ne intoarcem in perioada in care Portocala si altii de la Ploiesti faceau anchete cum voiau? O rog pe doamna procuror general Scutea sa dea tot concursul pentru o eficienta si buna functionare a sectiei. O adevarata independenta a justitiei este data prin buna functionare a acestei sectii".Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie a fost infiintata in cadrul Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie si a devenit operationala in 23 octombrie 2017, cu competenta exclusiva de a efectua urmarirea penala pentru infractiunile savarsite de judecatori si procurori. Institutia a fost criticata puternic de catre organismele europene. Comisia Europeana arata in ultimul raport MCV ca functionarea Sectiei speciale a confirmat temerile exprimate atat in Romania, cat si pe plan extern ca ar putea fi utilizata ca instrument de presiune politica.Sectia a fost condusa de Gheorghe Stan, fostul sef al Inspectiei Judiciare, singura institutie abilitata sa ii ancheteze disciplinar pe magistrati si care in mandatul lui Tudorel Toader a declansat mai multe actiuni disciplinare impotriva fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi . Intre timp, Gheorghe Stan a fost numit judecator la CCR, la propunerea PSD.Procuror sef adjunct al sectiei a fost Adina Florea, propusa de trei ori de Tudorel Toader pentru sefia DNA si respinsa de presedintele Klaus Iohannis Adina Florea a castigat concursul la CSM pentru functia de procuror-sef al sectiei, insa candidatura ei nu a fost validata, in conditiile in care mai multi magistrati au boicotat sedintele CSM. Lia Savonea , fostul presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, a avut 7 tentative esuate de numire a Adinei Florea la sefia sectiei speciale. Adina Florea s-a retras in 5 decembrie 2019 din procedura de numire la sefia Sectiei Speciale, dupa cele 7 incercari esuate ale fostei sefe a CSM Lia Savonea de a o numi in functia de procuror-sef al acestei sectii.Printre cele mai controversate momente din istoria SIIJ se numara retragerea apelurilor din doua dosare importante, unul in care era vizat fostul deputat PSD, Sebastian Ghita , si celebrul dosar Romsilva, cu un prejudiciu de 300 de milioane de euro dar si dosarul penal deschis fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi, care a fost chemata la audieri si apoi pusa sub acuzare chiar inainte de de procedurile din cursa pentru sefia Parchetului European.