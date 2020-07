UPDATE Senatul respinge proiectul legii de desfiintare a Sectiei Speciale. USR: PSD a facut scut pentru justitia lui Dragnea

"Senatorii PSD, UDMR si ALDE au facut azi scut in jurul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie, instrumentul lui Liviu Dragnea pentru intimidarea judecatorilor si procurorilor.Acestia au votat azi, in plenul Senatului, impotriva initiativei USR de desfiintare a acestei structuri, desi acest lucru era cerut atat de organisme ale Uniunii Europene, de Comisia de la Venetia si de GRECO, grupul statelor impotriva coruptiei", arata USR intr-un comunicat de presa.Un numar de 77 de senatori au votat in favoarea raportului de respingere a initiativei legislative, 41 "impotriva" si 14 s-au abtinut.Senatorul USR George Dirca a spus, la dezbaterile din plenul de marti, ca activitatea sectiei este una coordonata politic si nu una care sa vina in ajutorul consolidarii sistemului judiciar."USR considera desfiintarea SIIJ absolut necesara si neintarziata si, in calitate de initiator, m-am bucurat ca acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputatilor insa sunt profund dezamagit de rezultatul dezbaterilor din cadrul Senatului si de raportul de respingere a legii supus azi la vot prin care nesocotim cu nonsalanta recomandarile partenerilor europeni precum si solicitarile magistratilor care, sa nu uitam, ca PSD a reusit performanta de a-i scoate in strada pentru a protesta privitor la infiintarea acestui mecanism care nu functioneaza pe baza unor principii democratice.", a afirmat George Dirca, initiator al proiectului de lege.Comisia juridica a Senatului a adoptat luni un raport de respingere la proiectul de lege initiat de USR pentru desfiintarea SIIJ. Senatul a votat marti respingerea initiativei legislative in calitate de for decizional.