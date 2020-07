Propunerea USR pentru organizarea alegerilor locale pe 26 si 27 septembrie, respinsa de Camera Deputatilor

Cum a fost modificat proiectul UDMR

Ce mai prevede initiativa privind alegerile locale

Au fost 32 de voturi "pentru" respingerea amendamentului USR, 31 de voturi "impotriva" respingerii si 75 de abtineri.La inceputul plenului de miercuri, viceliderul deputatilor PNL Gabriel Andronache a precizat ca PSD tine neaparat sa respinga orice propunere legislativa a Guvernului."S-a dorit cu orice pret ca Parlamentul sa fie cel care stabileste data alegerilor locale, dupa decizia CCR . Guvernul a procedat la adoptarea unui proiect de lege. Nici acest lucru nu a convenit majoritatii parlamentare si tine cu tot dinandinsul sa respinga orice proiect de lege care vine de la Guvern. PNL va vota impotriva respingerii propunerii de lege a Guvernului", a afirmat Andronache.In replica, vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a spus ca foarte multe dintre articolele propuse in initiativa legislativa a Guvernului au fost preluate in proiectul de lege al UDMR."Daca proiectul Guvernului, dintre care foarte multe articole au fost preluate in proiectul UDMR. Din punctul nostru de vedere, proiectul UDMR e mai complet. Daca am discuta si am avea orgolii la proiectul elaborat de Guvern, am avea o problema de bicameralism, pentru ca o parte din acele amendamente nu au fost dezbatute la Senat . Si am avea o problema de bicameralism. La acel proiect cu raport de adoptare, acolo cred ca putem discuta despre amendamentele admise sau respinse", a explicat Iordache.La ora transmiterii acestei stiri, Camera Deputatilor voteaza amendamentele la proiectul privind organizarea alegerilor locale initiat de catre UDMR.Initiativa legislativa este in procedura de urgenta, iar Camera Deputatilor urmeaza sa o voteze, in calitate de for decizional.Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un raport de admitere pentru proiect de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020 initiat de UDMR.Un alt amendament admis apartine grupului parlamentar al PSD si prevede ca pentru activitatea desfasurata in cadrul organismelor electorale si pentru suportul tehnic al acestora se acorda indemnizatii mai mari dupa cum urmeaza:- "150 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare". In varianta Senatului era vorba de suma de 100 de lei.- "250 de lei pe zi de activitate pentru presedintii birourilor electorale de circumscriptie judeteana si presedintele biroului electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti , pentru loctiitorii acestora, precum si pentru membrii birourilor electorale de circumscriptie judeteana si membrii biroului electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti", potrivit noul amendament aprobat de Comisia juridica a Camerei Deputatilor.In versiunea adoptata de Senat, suma era de 200 de lei pe zi de activitate pentru presedintii birourilor electorale de circumscriptie judeteana si presedintele biroului electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, pentru loctiitorii acestora, cat si pentru membrii birourilor electorale de circumscriptie judeteana si cei din circumscriptia municipiului Bucuresti.De asemenea, PSD a depus un amendament care a fost aprobat de comisia juridica Camerei Deputatilor care prevede ca suma de 200 de lei pe zi si nu de 150 lei pe zi, cum era in varianta Senatului, "de activitate pentru presedintii birourilor electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si de sector al municipiului Bucuresti, precum si pentru loctiitorii acestora".Si personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central va primi 200 de lei pe zi si nu 150 lei, cum era prevazut in varianta proiectului de lege adoptat de Senat.O alta modificare propusa si adoptata de catre Comisia juridica a Camerei Deputatilor se refera la rambursarea cheltuielilor de campanie catre partide."Prin derogare de la dispozitiile art.48 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata, cu modificarile si completarile ulterior are termenul pentru rambursarea de catre Autoritatea Electorala Permanenta a sumelor aferente cheltuielilor efectuate pentru campania electorala la alegerile locale din anul 2020 este de 30 de zile de la depunerea documentelor de decontare", arata amendamentul din raportul de adoptare.Articolul 48, alin. (4) din Legea 334/2006, la care se face referire mai sus, prevede ca: "In cel mult 90 de zile de la data alegerilor locale, Autoritatea Electorala Permanenta ramburseaza partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar in cel mult 30 de zile de la data alegerilor sumele aferente cheltuielilor efectuate in toate circumscriptiile electorale, precum si cele efectuate la nivel central, in cazul in care partidul politic, alianta politica, alianta electorala sau organizatia cetatenilor apartinand minoritatilor 26 nationale a obtinut minimum 3% din voturile valabil exprimate prin cumularea voturilor exprimate pentru toate consiliile locale si de sector ale municipiului Bucuresti, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si toate candidaturile de primar, respectiv primar general al municipiului Bucuresti".Comisia juridica a Camerei Deputatilor a pastrat neschimbat in raport si prevederea ca partidele vor putea folosi si subventiile de la bugetul de stat pentru finantarea campaniei electorale."La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 25 alin. (1) si (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contributiile partidelor politice pentru campania electorala prevazute la art. 30 din Legea nr. 334/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot proveni si din sursa de finantare prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 334/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare", arata amendamentul social-democratilor la proiectul de lege.De asemenea, "In cazul prevazut la alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare partid politic utilizeaza cate un cont bancar distinct", conform unui alt amendament admis de Comisia juridica la raportul de adoptare pentru initiativa legislativa.Un alt amendament pastrat neschimbat este cel care permite partidelor care nu au grupuri parlamentare sa aiba reprezentanti in sectiile de votare."In a treia etapa, birourile electorale ale sectiilor de votare se completreaza cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si electorale care au ca membri cel putin 6 senatori sau 10 deputati", arata amendamentul admis.