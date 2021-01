Ramona Strugariu, despre petarde si autoritati: Faceti-va treaba, pentru ca pe bani publici mor sau o iau razna animale si oameni nevinovati

"Va rog eu frumos sa nu ne mai batem joc nici de oameni, nici de animale, doar pentru ca exista alte creaturi, pentru ca nu le pot numi oameni, care nu inteleg, pur si simplu, ce inseamna lege si ordine publica, sau respectul elementar pentru celalalt.E 2 ianuarie, 2021. De aproape 2 saptamani - inclusiv astazi - parintii mei fugaresc derbedei printre blocuri si le confisca petarde. Care sunt ilegale. In tot acest timp, nu au vazut o singura masina a politiei - UNA - sau vreun jandarm care sa patruleze si sa se asigure ca este respectata legea.Identic pentru ceilalti parinti. Toti 4 au asistat neputinciosi la zbaterea infernala a animalelor ingrozite, care au rupt bucati de garduri cu dintii si s-au umplut de sange, in incercarea disperata de a fugi si a se ascunde de niste bestii. Ca ei sunt probabil mii de romani, la fel de neputinciosi si de frustrati. Ca sa nu mai vorbim despre cei care au sarit in aer, cu tot cu petarde, sau cei raniti de aceleasi bestii", a scris Ramona Strugariu.Europarlamentarul a povestit despre cainele familiei sale care nu se poate ridica de jos."Nu stiu daca supravietuieste cainele meu de acasa, pentru ca e lat, nici nu se poate ridica in picioare. Dar daca pateste ceva, sau ai mei, de neputinta si de frustrare acumulata in ani si ani, de fapt, o sa stau in tribunale cat e nevoie, pana cand se intampla ceva", a precizat Ramona Strugariu.Europarlamentarul a tinut sa reaminteasca ca aruncatul cu petarde este o practica ilegala, neintalnita in alte tari europene."Am sunat acasa de Anul Nou. De mai multe ori, in aceste zile. Am vazut si auzit, live, ce se intampla. Pe scurt, cine nu stie, in lumea civilizata, cum se intampla in Romania si asista la asa ceva, jura ca e razboi civil. Exact asa arata lucrurile.L-am rugat pe sotul meu, acum cateva zile, sa caute in Bruxelles cateva artificii normale, din acelea pe care le tii in mana si le aprinzi de Anul Nou, cu fosfor.Nu a gasit de cumparat. Pentru ca sunt interzise. TOATE. Iar amenzile, foarte mari. Si se aplica. Autoritatile au confiscat, doar in prag de sarbatori, peste 900 kg de petarde si artificii. Fiindca isi fac treaba cat pot ele de bine - nu perfect, dar macar incearca - si au scormonit peste tot, sa le gaseasca. Iar eu, in cartierul in care locuiesc, nu am auzit o singura bubuitura. In schimb am vazut politia cu masina parcata langa piata si facand rondul in cartier - de mai multe ori", a adaugat aceasta.CITESTE SI: Arafat: Clar ca dupa sarbatori este posibil sa avem din nou crestere a numarului de cazuri