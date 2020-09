Reactia USR dupa ce Parlamentul a votat cresterea pensiilor cu 40%: "Ipocrizia de astazi a PSD va insemna fie taxe mai mari, fie imprumuturi, deficit si inflatie"

"Rectificarea bugetara, adoptata astazi cu modificari toxice introduse de PSD-ALDE, nu face altceva decat sa arunce Romania intr-o noua criza economica, in ciuda eforturilor depuse in ultima perioada pentru evitarea ei. Iresponsabilitatea politica a PSD este cu atat mai mare cu cat, tinand cont de modul in care a impus modificarile la rectificarea bugetara, exista serioase semne de intrebare cu privire la constitutionalitatea legii adoptate astazi de Parlament. Nu le poti spune pensionarilor ca vrei sa le majorezi pensiile cu 40% cand stii bine ca ai facut astfel incat legea sa fie neconstitutionala", scrie USR , pe Facebook Conform USR, majorarea pensiilor ar genera un minus de zeci de miliarde de lei in bugetul statului."Nu poti sa-i pacalesti ca vrei sa le cresti pensiile cand propriul tau ministru de Finante pleda, cand era in functie, pentru amanarea majorarii, constient fiind ca aceasta inseamna un minus de zeci de miliarde de lei in bugetul statului. Ipocrizia de astazi a PSD va insemna pentru romani fie taxe mai mari ori mai multe pe munca, fie imprumuturi impovaratoare, deficit si inflatie. Senatorii si deputatii USR nu au girat, in Parlament, amendamentele toxice formulate de majoritatea PSD-ALDE, majoritate care, dupa ce a guvernat aproape trei ani si a lasat gauri uriase in bugetul de stat, arunca in haos finantele Romaniei", afirma USR.Plenul Parlamentului a adoptat, marti, rectificarea bugetara pe 2020, cu amendamentul PSD referitor la cresterea cu 40% a punctului de pensie.Un alt amendament al PSD adoptat se refera la majorarea cu 1 miliard de lei a sumelor repartizate UAT-urilor, iar pentru municipiile resedinta de judet se aloca suplimentar 500 de milioane de lei, care urmeaza sa fie repartizati in mod egal, indiferent de culoarea politica a administratiei locale.De asemenea, tot la propunerea PSD, s-a decis suplimentarea cu 5,635 milioane de lei a bugetului Camerei Deputatilor, pentru achizitionarea de echipamente necesare dotarii birourilor parlamentare din teritoriu, la schimbarea legislaturii, precum si suplimentarea cu 67 milioane de lei a bugetului Ministerului Agriculturii, pentru finantarea Programului de realizare a sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor.Totodata, s-au aprobat majorarea din acest an a salariilor de baza pentru personalul didactic de predare, asa cum este prevazut in lege , suplimentarea bugetului Ministerului Economiei cu 400 de milioane lei, pentru Programul Start-Up Nation, si a bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte cu 20 de milioane de lei pentru continuarea lucrarilor la Catedrala Mantuirii Neamului.