Reacție din USR PLUS după ce ministrul Finanțelor nu a știut cât este salariul minim: „Problema nu ar trebui doar să o cunoască, ci să îl și preocupe”

Cristina Prună a explicat că își dorește ca Dan Vîlceanu să ajungă „cât mai rapid la curent” cu realitatea economică a României.„Îmi doresc ca noul ministru al Finanțelor Publice să ajungă să fie cât mai rapid la curent cu realitatea economică a României, ca și cu programul de guvernare al Cabinetului din care face parte. Nivelul scăzut al salariului minim net din România reprezintă o problemă pe care ar trebui nu doar să o cunoască, ci care să îl și preocupe”, a afirmat Raluca Prună pe Facebook Vicepreședintele USR PLUS a amintit apoi că țara noastră este pe primul loc în Europa la impozitarea muncii pe salariul minim și subliniază că întreaga coaliție de guvernare ar trebui să susțină introducerea unei viitoare măsuri care să introducă zero taxe pe salariul minim.„România este pe rușinosul loc 1 în Europa la impozitarea muncii pe salariul minim, ca și la sărăcia în muncă. Adică oameni care muncesc 8h/zi în fiecare lună și la final nu își pot plăti facturile. Introducerea Zero Taxe pe salariul minim va răspunde nu unui ”moft” al USR PLUS, ci unei realități dureroase, care nu mai trebuie să fie perpetuată”, a mai afirmat Cristina Prună.Dan Vîlceanu, noul ministrul al Finanțelor, a declarat marți, 24 august, în cadrul unei conferințe, că salariul minim net în România e de circa 1.600 de lei. În fapt, acesta este de 1.386 lei. Când un reporter i-a spus acest lucru, Vîlceanu a replicat: „Nu are cum să fie 1.300”.În cadrul aceleiași conferințe, noul ministru al Finanțelor a vorbit despre mai multe măsuri pentru digitalizarea administrației, inclusiv despre programul-pilot privind E-factura.Declarația de la minutul 35.00: