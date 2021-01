Reprezentantul USR in CA a TVR, despre Revelionul "'Vacanta Mare": "Este vorba de o regretabila, penibila si penala, si mult prea scumpa, susanea. Am sesizat CNA"

"Asa cum eu, unul, nu as fi dorit sa mi se confirme, revelionul TVR 1 cua fost o dezolanta si revoltatoare rusine, chiar mai mult (adica mai jos) decit ma asteptam, dovedind nu numai o desavirsita si virulenta uitare a valorilor, inclusiv (si poate mai ales) in ceea ce priveste divertismentul, pe care trebuie sa le cultive un serviciu public de televiziune si, in consecinta, o eroare editoriala si de programare, ci si, cu atit mai grav (daca se poate si daca mai era cazul), in actualul context de criza, o periculoasa promovare implicita si explicita, prin glume si prin invitati (in frunte cu Dan Bittman ), a coronascepticismului si a antivaccinismului, care ar putea fi, chiar, incadrata laI-a stabilit cineva, inainte, acestui program conditiile de continut? L-a avizat cineva, dupa producere, dar inainte de difuzare? Sau a trecut direct pe post ca o postare pe Facebook , fara nicio prevenire si fara nicioPe scurt, este vorba de o regretabila, penibila si penala, si mult prea scumpa, susanea (in termenide strategie de programe,, cum cinic spunea, in vremuri de glorie, la Pro TV, Adrian Sarbu ), pedagogic periculoasa in plus, care in niciun caz nu avea ce sa caute pe principalul canal al serviciului national public.Daca respectiviisint atit de buni, de ce acest program nu a putut ficomercial? S-a incercat cumva?Oricum insa, chiar si asa, nu ar fi avut ce sa caute la o televiziune publica".Reprezentantul USR a anuntat ca a facut sesizare la CNA."Din datorie civica, in calitate de simplu consumator-cetatean si in nume propriu, de rusine si din revolta, in legatura cu cele expuse mai sus, tin sa va informez ca am sesizat online Consiliul National al Audiovizualului. As fi facut-o oricum", a scris Bogdan Ghiu.CITESTE SI: Scandalul "Revelion la TVR cu Vacanta Mare". Deputat PNL: "Voi propune infiintarea unei Comisii speciale de ancheta pentru Televiziunea Publica si Radioul Public"