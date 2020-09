Revolutia USR PLUS continua in Ardeal. Gabriel Plesa a castigat Primaria Alba Iulia, fief traditional al PNL

USR PLUS a castigat si Primaria Alba Iulia, un fief traditional al PNL in TransivaniaGabriel Plesa, candidatul USR PLUS, a avut mai mult de 600 de voturi in fata lui Vociu Paul de la PNL. Acesta din urma era viceprimarul cu atibutii de primar al municipiului si a fost impus de fostul primar, europarlamentarul Mircea Hava , ca si candidat al PNL.Plesa era la momentul respectiv viceprimar PNL la Alba Iulia, dar a demisionat si a trecut la USR pentru a putea candida. Primarul provine din vechiul PNL si a beneficiat de sprijinul multor liberali din garde veche, care nu s-au impacat cu stilul lui Hava de a conduce organziatia.Dupa inchiderea urnelor, aseara, atmosfera era tensionata in ambele parti. La PNL, se simtea din timpul zilei tensiuna. Derapajul lui Mircea Hava la adresa lui Gabriel Plesa anunta o posibila furtuna electorala. "Nu m-as fi asteptat niciodata ca cineva sa tradeze. In general in aceste stari mai tulburi, tradatorii sunt judecati sumar si executati", a spus Hava, la sectia de vot. Afirmatiile acestuia au fost taxate dur de Gabriel Plesa in discursul sustinut dupa finalizarea numaratorii paralele.Principalul perdant este Mircea Hava, singurul care a girat in PNL candidaura lui Paul Voicu, despre care stia din sondajele de opine ca era perdant. Nu a vrut sa aiba o discutie corecta despre o candidatura. Acesti oameni trebuie sa dispara din politica romaneasca. Am vazut cu amaraciune astazi o declaratie in care spunea ca imi pregatea o << executie sumara >> . Locul executiei il cedez dansului pentru sinuciderea politica. Voi fi primarul tuturor indiferent de culoarea politca. Ii dedic aceasta viztore tatalui meu care a murit acum patru ani, dupa alegeri", a spus Gabriel Plesa, cu lacrimi in ochi.La Alba Iulia, unde s-au prezentat la vot doar 35,97% dintre alegatori. Au votat 22.421 de persoane dintr-un total de 62.326 inscrise pe listele electorale permanente. Locuitorii din Alba Iulia voteaza, traditional, in numar mic la "locale".La nivelul intregului judet au votat in total un numar de 155.677 de alegatori, reprezentand un procent de 50,12% din totalul persoanelor cu drept de vot. Pe listele permanente au votat 147.548 persoane, iar pe cele suplimentare - 4.867 de oameni. . Acesta din urma este viceprimarul cu atibutii de primar, in exercitiu, al municipiului si a fost impus de fostul primar, europarlamentarul Mircea Hava, ca si candidat al PNL.Plesa era la momentul respectiv viceprimar PNL la Alba Iulia, dar a demisionat si a trecut la USR pentru a putea candida. Plesa provine din vechiul PNL si a beneficiat de sprijinul multor liberali din garde veche, care nu s-au impacat cu stilul lui Hava de a conduce organziatia.Dupa inchiderea urnelor, aseara, atmosfera era tensionata in ambele parti. La PNL, se simtea din timpul zilei tensiuna. Derapajul lui Mircea Hava la adresa lui Gabriel Plesa anunta o posibila furtuna electorala. "Nu m-as fi asteptat niciodata ca cineva sa tradeze. In general in aceste stari mai tulburi, tradatorii sunt judecati sumar si executati", a spus Hava, la sectia de vot. Afirmatiile acestuia au fost taxate dur de Gabriel Plesa in discursul sustinut dupa finalizarea numaratorii paralele.Principalul perdant este Mircea Hava, singurul care a girat in PNL candidaura lui Paul Voicu, despre care stia din sondajele de opine ca era perdant. Nu a vrut sa aiba o discutie corecta despre o candidatura. Acesti oameni trebuie sa dispara din politica romaneasca. Am vazut cu amaraciune astazi o declaratie in care spunea ca imi pregatea o << executie sumara >> . Locul executiei il cedez dansului pentru sinuciderea politica. Voi fi primarul tuturor indiferent de culoarea politca. Ii dedic aceasta viztore tatalui meu care a murit acum patru ani, dupa alegeri", a spus Gabriel Plesa, cu lacrimi in ochi.La Alba Iulia, unde s-au prezentat la vot doar 35,97% dintre alegatori. Au votat 22.421 de persoane dintr-un total de 62.326 inscrise pe listele electorale permanente. Locuitorii din Alba Iulia voteaza, traditional, in numar mic la "locale".La nivelul intregului judet au votat in total un numar de 155.677 de alegatori, reprezentand un procent de 50,12% din totalul persoanelor cu drept de vot. Pe listele permanente au votat 147.548 persoane, iar pe cele suplimentare - 4.867 de oameni.