Scandal in USR-PLUS Buzau pe tema desemnarii prefectului judetului. Presedintele PLUS a anuntat ca demisioneaza de la sefia filialei

Cum s-a ajuns la conflictul dintre cele doua partide din alianta

Conform intelegerilor de la nivel central, postul de prefect al judetului Buzau ar urma sa revina PLUS Buzau, iar pentru cele doua posturi de subprefect PNL Buzau a facut deja nominalizarile. Pentru desemnarea prefectului din randul membrilor PLUS Buzau au fost facute trei nominalizari, intre care si presedintele PLUS Buzau Mihai Razvan Moraru. Conducerea centrala a PLUS nu a desemnat pana in prezent pe niciunul dintre cei trei, iar presedintele formatiunii politice buzoiene spune ca nu s-a luat o decizie tocmai pentru ca partenerii de alianta au transmis un memoriu catre conducerea PLUS in care solicita sa nu fie desemnat prefect presedintele PLUS Buzau, Mihai Razvan Moraru."Din momentul in care s-a depus lista cu candidaturi la Biroul National, a inceput o campanie de denigrare la adresa mea pornita chiar de la Biroul Judetean al USR care a trimis de 20-30 de ori un memoriu catre toti colegii mei din partid prin care eram asociat cu un caz care nu-mi apartine, a apartinut fratelui meu acum 26 de ani. M-a deranjat foarte mult faptul ca nu poti face un parteneriat cu un partid care asa procedeaza. Eu nu am participat cu nimic la acel caz al fratelui meu, eu fiind minor la acea data. Si aceasta judecata nu pot s-o accept", a declarat Mihai Razvan Moraru pentru un cotidian local.In sprijinul afirmatiilor sale, Moraru a revenit cateva ore mai tarziu cu o serie de masaje pe pagina sa de Facebook in care explica, prin exemple, cum partenerii de la USR Buzau lupta pentru inlaturarea sa, iar aceasta lupta se da inca din timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare."BJ USR Buzau a transmis catre BN PLUS acelasi memoriu, in care se cere excluderea mea din PLUS si respingerea candidaturii pentru prefectura. De ce? Pentru ca acum 25 de ani, fratele meu a avut un dosar penal. Dupa ce au vazut ca am raspuns public la orice intrebare, ca nu am scheleti in dulap, liderii USR Buzau au marit miza si au transmis un articol de presa - fabricat tot de ei in campania pentru alegerile parlamentare. Pentru ca asa am lucrat in acea campanie - BJ USR facea anticampanie candidatilor PLUS", a sustinut Mihai Razvan Moraru pe pagina sa de Facebook.De asemenea, liderul PLUS Buzau a explicat si care ar fi marul discordiei la Buzau intre cele doua formatiuni politice: faptul ca PLUS Buzau a anuntat ca se va opune politizarii functiilor publice si a declarat in repetate randuri ca simpla calitate de membru al USR sau PLUS nu va fi suficienta pentru a ocupa o functie la varful unei institutii deconcentrate."Cum s-a ajuns aici? De luni bune PLUS Buzau se opune politizarii serviciilor publice deconcentrate, traseismului si persoanelor cu probleme de integritate aduse in USR, incepand cu Catalin Avramescu - sustinator al lui Dragnea in 2017-2018 si terminand cu Domnul Vlase (Gheorghe Vlase, fost presedinte PC Buzau, PUR Buzau si presedinte national al Restart Romania -n.r.). Am respectat principii si reguli. Iar asta a fost marea problema. Ca nu am dat liber la functii doar cu carnet de membru", a scris pe Facebook presedintele PLUS Buzau.In schimv, reprezentantii USR Buzau au negat, prin vocea presedintelui filialei, Irinel Cirstea, ca USR s-ar fi implicat in numirea prefectului de Buzau, spunand ca aceasta este o problema interna a PLUS."Este strict decizia colegilor de la PLUS in ceea ce priveste numirea prefectului. Intelegerea este foarte clara: fiecare partid isi numeste dupa propriile reguli prefectii si subprefectii. In prezent, la nivelul Aliantei USR-PLUS Buzau nu sunt tensiuni, pot spune ca sunt diferente de opinie in ceea ce priveste politica locala, doar mici diferente de viziune", a declarat Irinel Cirstea, presedinte USR Buzau.In urma declaratiilor lui Cirstea, presedintele PLUS, Mihai Razvan Moraru, l-a contrazis pe colegul de alianta si a publicat pe pagina sa de Facebook prima pagina a memoriului transmis de catre USR Buzau catre organizatia centrala a PLUS.Totodata, Moraru a anuntat ca isi retrage candidatura pentru functia de prefect si ca demisioneaza de la conducerea filialei."Pacat ca totusi in BN unii colegi chiar au crezut ce scrie in acest memoriu. Pentru ca politica de cadre si "originea sanatoasa" trebuiau sa se incheie in 1989. Dar asta e un alt subiect. Eu azi mi-am retras candidatura. Si renunt in a mai crede in partidul care va iesi dupa aceasta fuziune. Mi-am anuntat colegii ca maine imi voi depune mandatul pentru a da timp sa se gandeasca un birou interimar, pentru ca atunci cand presedintele de filiala isi da demisia, automat tot Biroul Judetean cade, nu mai are valabilitate. Domnul Barna suspenda si executa orice opozitie - asa cum a fost zilele trecute in Diaspora - si din pacate unii lideri PLUS au ramas spectatori. A fost o noua sansa. Inca una pierduta. Insa nu pentru traseisti, securisti si incompetenti!", si-a incheiat Mihai Razvan Moraru postarea.