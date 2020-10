Scandal PSD-USR in Parlament: "Din voturi va luati legitimitatea, nu din strigat in Parlament"

Afirmatia sa a venit in replica la declaratiile deputatului USR Catalin Drula, care a sustinut ca social-democratii si-au "pierdut legitimitatea in Parlament". El a declarat, in plenul reunit, ca numirea unui nou sef al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii ar fi trebuit facuta de noul Parlament, ce urmeaza a fi ales, cei doi vicepresedinti putand asigura conducerea institutiei."Legitimitatea Partidului Social Democrat nu o stabiliti dumneavoastra, stimati colegi de la USR, mai ales ca au stabilit romanii, in urma cu doua saptamani, legitimitatea fiecaruia dintre noi. Or, in dreptul nostru scrie 1.450 de primari, la dumneavoastra - vreo 35. De acolo va luati legitimitatea. Din voturi, nu din strigat la Parlament", a afirmat Simonis.Liderul deputatilor PSD le-a mai reprosat parlamentarilor USR ca se grabesc sa voteze cand e vorba de colegii lor, dar vin cu obiectii atunci cand este atributul acestui Parlament sa numeasca o persoana pe restul de mandat al presedintelui ANCOM."Cat despre necesitatea in graba de a vota, am si eu o intrebare, stimati colegi de la USR. Tocmai s-a incheiat plenul Camerei Deputatilor, unde un deputat USR si-a dat demisia. Astazi, a trimis inlocuirea acelui deputat cu un alt coleg deputat si maine vreti sa-l validati. Care e graba, de ce nu lasam ca Parlamentul viitor sa hotarasca eventual? Cand e vorba de colegii dumneavoastra, e graba. Eventual sperati ca veti castiga alegerile si ca veti putea sa numiti dumneavoastra pentru un rest de mandat. Eu vreau sa va reamintesc asa: mandatul presedintelui ANCOM a inceput in urma cu doi ani si jumatate in acest Parlament, exista un rest de mandat de doi ani si jumatate si este atributul acestui Parlament sa dea restul de mandat, sa puna om pe restul de mandat, e simplu", a sustinut Simonis.Marti, Camera Deputatilor si Senatul s-au reunit in sedinta comuna pentru a alege presedintele ANCOM.In cursa pentru sefia ANCOM au intrat patru candidati, care au fost validati luni in comisiile de specialitate - Vlad Stoica (fost sef al Cancelariei fostului premier Victor Ponta ), Manuela Catrina (fost secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor), Ion Smeeianu (fost sef al Postei Romane) si Mircea Rozolea.