Schimbari in functionarea ANCOM, votate de Senat. "Se extinde conducerea institutiei pentru politicienii care nu mai prind un alt mandat"

Schimbarile in functionarea ANCOM, votate de senatori

Senatoarea USR Silvia Dinica a criticat faptul ca prin noul proiect se extinde conducerea ANCOM, de la 3 la 7 membri, "4 dintre acestia urmand sa fie membri de partid", care vor conduce o institutie pana acum independenta, si a calificat proiectul de lege ca fiind "cu dedicatie pentru politicienii care nu mai prind un alt mandat ".Senatul este camera decizionala in cazul acestui proiect de lege care a fost adoptat de Camera Deputatilor."Sinecuri pentru politicieni si o noua incercare de a ingenunchea politica ANCOM ca autoritate de reglementare responsabila pentru o piata de aproape 4 miliarde de euro. O institutie performanta a statului roman, care a fost data drept exemplu de bune practici de Comisia Europeana. Legea a fost trecuta cu viteza luminii prin Parlament, fara o dezbatere reala - inca un exemplu al modului vechi de face politica pentru interesele proprii, fara sa le pese de ceea ce conteaza pentru societatea noastra si pentru viitorul ei. Fara nicio justificare reala, se infiinteaza un comitet de reglementare, practic se extinde conducerea ANCOM de la 3 la 7 membri. 4 membri din noua conducere vor putea fi membri de partid. Prin acest artificiu vor ajunge sa conduca o institutie care ar trebui sa fie independenta - 4 din 7. Totul cu dedicatie pentru politicienii care nu vor mai prinde un alt mandat", a spus senatoarea, potrivit Agerpres.Ea a anuntat ca USR voteaza impotriva acestui proiect, subliniind faptul ca a fost introdus un capitol referitor la "experienta profesionala" a celor care conduc ANCOM care vizeaza "alte domenii ale stiintelor sociale", "ca sa fie loc pentru toata lumea"."Oricine poate conduce o astfel de institutie", a completat Silvia Dinica.Potrivit unui amendament adus la proiectul de lege, "functiile de presedinte si vicepresedinte ANCOM sunt functii de demnitate publica asimilate functiei de ministru, respectiv secretar de stat, care confera dreptul la organizarea cabinetului demnitarului, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare".Salariul presedintelui ANCOM se stabileste la nivelul a 5 salarii medii la nivelul institutiei aferente lunii ianuarie a fiecarui an, salariul vicepresedintilor se stabileste la nivelul 4,5 salarii medii la nivelul institutiei, iar remunerarea membrilor Comitetului de reglementare se stabileste la nivelul a 4 salarii medii la nivelul institutiei, aferente lunii ianuarie a fiecarui an, prevede un alt amendament.Conform unui alt amendament, adus de senatori, "hotararile sunt adoptate cu majoritate simpla. In caz de paritate a voturilor, votul presedintelui este decisiv"."Hotararile adoptate sunt obligatorii pentru totii membrii; membrii care au votat impotriva pot solicita consemnarea opiniei separate in procesul - verbal al sedintei respective. Presedintele este obligat sa emita decizia prevazuta la art 12, alin 3, chiar daca a votat impotriva sau nu a fost prezent la sedinta", prevede un alt amendament.Sfera reglementarilor care intra in competenta Comitetului de reglementare si modalitatea de adoptare a acestora de stabilesc prin regulament propriu al ANCOM.Membrii Comitetului de reglementare, inclusiv presedintele si vicepresedintii, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru numire: sa fie cetateni romani, cu o experienta de cel putin 5 ani in domeniul comunicatiilor, in domeniul stiintelor ingineresti, in domeniul economic, juridic sau in alte domenii ale stiintelor sociale.Membrii Comitetului de reglementare care in momentul numirii sau pe durata exercitarii mandatului se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate au la dispozitie un termen de 3 luni pentru iesirea din starea de incompatibilitate. Persoana in cauza are obligatia de a notifica de indata, in scris, Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din cadrul Camerei Deputatilor si Comisiei pentru comunicatii si tehnologia informatiei din cadrul Senatului si Comisiei economice, industrii si servicii din cadrul Senatului despre existenta starii de incompatibilitate, mai prevede proiectul.Bugetul anual de venituri si cheltuieli se aproba prin hotarare a Parlamentului, cu avizul Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din cadrul Camerei Deputatilor, al Comisiei pentru comunicatii si tehnologia informatiei din cadrul Senatului si al Comisiei economice, industrii si servicii din cadrul Senatului, la propunerea presedintelui ANCOM.Potrivit unui alt amendament, activitatea ANCOM este analizata de Parlament, prin dezbaterea raportului anual, care se prezinta pentru anul anterior, precum si a rapoartelor specifice intocmite la solicitarea Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din cadrul Camerei Deputatilor, a Comisiei pentru comunicatii si tehnologia informatiei din cadrul Senatului si a Comisiei economice, industrii si servicii din cadrul Senatului.Raportul anual de activitate se depune la cele trei comisii si la MCSI pana la data de 30 aprilie si se dezbate in prezenta presedintelui si a vicepresedintilor ANCOM. Pe marginea raportului anual, comisiile intocmesc si adopta un raport care va fi ulterior dezbatut si votat de plenul Parlamentului in prezenta presedintelui si vicepresedintilor ANCOM.Durata mandatului membrilor Comitetului de reglementare al ANCOM, inclusiv presedintele si vicepresedintii, este de 6 ani, mandatul putand fi reinnoit o singura data.