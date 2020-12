UPDATE Sedinte la USR si PLUS pentru mandatul de negociere cu PNL si UDMR. Contraoferta Aliantei pentru liberali

Surse din cele doua partide afirma ca una dintre variantele sustinute de Alianta este ca Florin Citu sa fie premier , iar PNL sa preia si presedintia Senatului, cea a Camerei urmand sa-i revina lui Dan Barna . O a doua varianta care ar urma sa fie sustinuta de Alianta este Ciolos premier si functiile de presedinte la Camera Deputatilor si Senat pentru PNL.Sedintele au loc dupa ce, anterior, in cursul zilei de miercuri a avut loc o reuniune a echipei de negociere USR PLUS.Conform unui comunicat al USR PLUS, conducerea aliantei sustine varianta nominalizarii lui Dacian Ciolos sau a lui Florin Citu pentru functia de prim-ministru, dar considera ca un eventual nou Guvern condus de Ludovic Orban "nu raspunde asteptarilor" electoratului de centru-dreapta."USR PLUS isi exprima dorinta si disponibilitatea de a continua discutiile asupra structurii si programului unei guvernari pe baza unei majoritati alaturi de PNL si UDMR . Ambele variante de premier propuse de partide la consultarile cu Presedintele Romaniei, Dacian Ciolos din partea USR PLUS si Florin Citu din partea PNL, au sustinere din partea noastra. Consideram ca un eventual nou guvern condus de Ludovic Orban , avand in vedere demisia din functia de premier si neindeplinirea angajamentelor luate fata de USR PLUS, nu raspunde asteptarilor electoratului de centru-dreapta care isi doreste un nou inceput si o guvernare cu mandat reformist", a precizat USR PLUS.