Senatorul Mihai Gotiu si deputatul Emanuel Ungureanu, votati pe locuri neeligibile. Cum arata listele USR-PLUS Cluj

Parlamentarii in functie, Mihai Gotiu si Emanuel Ungureanu au fost votati pe locuri neeligibile, in conditiile in care liderul USR Cluj, Catalin Salagean, a spus ca estimeaza ca USR-PLUS va trimite in Parlament un senator si trei deputati de Cluj.Astfel, pe listele pentru Senat, pe primul loc se afla Bordei Cristian (PLUS), pe locul doi fiind senatorul Mihai Gotiu, urmat de Elek Levente (USR). In Senatul Romaniei exista doar patru locuri de senator din Cluj, in 2016 USR avand un singur senator.Pe lista pentru Camera Deputatilor, pe primul loc se situeaza Oana Murariu (PLUS), pe locul doi,Viorel Baltaretu (PLUS), urmat de Radu Molnariu. Pe locul patru este Elena Loredana Ciubuca (PLUS) iar pe locul cinci, deputatul Emanuel Ungureanu.