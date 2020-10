Sondaj IMAS: USR-PLUS, in crestere, aproape de PSD. PNL, scadere cu doua procente

Sursa: IMAS via Europa FM

Practic, USR Plus are acum un scor mai bun decat avea PSD luna trecuta, conform sursei citate. PNL scade 2 puncte procentuale si e creditat cu 32,6% din voturi, fata de 34,7 % in septembrie.PSD inregistreaza o crestere similara cu scaderea liberalilor si e creditat cu 21,7 la suta din optiunile de vot.Pro Romania ramane aproximativ la acelasi nivel: ar fi votat de 8,9% la suta dintre alegatori.Ar mai trece pragul electoral doar UDMR - 5,1%, iar PMP, cu 4,8%, este la limita, tinand cont de marja de eroare. ALDE e, de asemenea, in acest sondaj, cu 2,5 la suta, dar intre timp a fuzionat cu Pro Romania.Sondajul a fost realizat de IMAS la comanda Europa FM in perioada 7 - 28 octombrie, pe un esantion de 1010 persoane si are o marja de eroare de 3,1%.