Adrian Moraru i-a luat locul Anei Ciceala, propunerea USR-PLUS pentru Sectorul 3. El va intra in cursa impotriva lui Aurelian Badulescu ( PSD ), primarul in functie Robert Negoita (sustinut de Pro Romania) si Mihail Neamtu (PMP).De asemenea, in ciuda faptului ca Nicusor Dan i-a cerut lui Dan Barna sa ia in considerare includerea PMP in "Alianta Dreptei", PMP a fost exclus de la negocieri, precizeaza surse Ziare.com.