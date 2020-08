Un deputat USR cere Guvernului sa verifice toate depozitele de nitrati dupa tragedia din Beirut

"I-am cerut azi premierului Ludovic Orban sa activeze Corpul de Control al Prim-Ministrului si institutiile abilitate ale statului pentru a desfasura de urgenta verificari si controale ce tin de modul de productie, depozitare, manipulare si transport ale (sic!) azotatului de amoniu, dar si alti nitrati", scrie deputatul USR Tudor Pop pe pagina sa de Facebook Deputatul invoca istoricul "lung si nefericit de tragedii generate de modul in care mediul politic si institutiile statului au esuat in a-si indeplini atributiile" si spune ca "tragedia in desfasurare din Beirut, Liban, alaturi de cauzele probabile ce au condus la producerea teribilului accident , reprezinta un semnal de alarma pentru toata lumea."Acesta da exemplul fostului combinat chimic Amonil Slobozia, din judetul Ialomita, actualul ChemGas Holding, care are o "istorie tumultuoasa", in prezent fiind proprietatea unui offshore din Insulele Belize, parte din grupul InterAgro care apartine lui Ioan Niculae.Pop se refera la aparatura invechita si la lipsa investitiilor si aduce in sprijinul celor sustinute nu doar informatiile generale de pe Wikipedia ci presa locala, care a scris despre un incendiu care a avut la combinat chiar loc in luna mai a acestui an si care nu a fost raportat. Jurnalistii de la publicatia Independent care citeaza angajati si chiar pe liderul de sindicat scriu despre "bomba cu ceas" pe care ar reprezenta-o acest combinat, mai spune deputatul."De aceea, cred ca este imperios necesar ca institutiile abilitate ale statului, de la ISU la Garda de Mediu, de la Corpul de Control al Premierului pana la Institutia Prefectului sa verifice cu mare atentie ce se intampla in domeniul productie, depozitare, manipulare si transport ale azotatului de amoniu, dar si alti nitrati", spune Pop.