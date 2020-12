Un deputat USR-PLUS readuce in discutie demolarea zidului din jurul Casei Poporului: "In curand vom conduce Parlamentul Romaniei"

Postarea lui Iulian Bulai

"In curand vom conduce Parlamentul Romaniei. E o chestiune de zile. Nu de persoane. Printre primele lucruri pe care va trebui sa le facem este sa eliminam acest zid. Acest zid trebuie eliminat pentru ca acest spatiu si aceasta institutie trebuie redate poporului. Nu demnitarilor tantosi cu bolile de lux.," scrie Bulai, pe Facebook Demolarea zidului de beton din jurul Parlamentului si tranformarea peluzei intr-o zona de relaxare si punct de atractie turistica a fost dezbatuta de clasa politica inca din anul 2007. Problema securitatii Parlamentului si cea a fondurilor necesare lucrarii de demolare si reamenajare a spatiului au fost principalele bariere in calea demolarii gardului.Fostul premier PSD ), fostul ministru Elena Udrea (PD-L), trei fosti presedinti ai Camerei Deputatilor - Roberta Anastase (PD-L), Bogdan Olteanu PNL ) si Valeriu Zgonea (PSD) - si fostul presedinte al Senatului, Mircea Geoana (PSD), se numara printre cei care s-au implicat in dezbaterile pe acest subiect, relateaza Digi 24. Construim o tara. Eliminam un zid.Ultima zi de activitate in parlament din acesti 4 ani. Ultimul plen. Au fost 4 ani frumosi si grei. Ani de maturizare politica. Cu multe multe provocari si realizari.In curand vom conduce Parlamentul Romaniei. E o chestiune de zile. Nu de persoane.Printre primele lucruri pe care va trebui sa le facem este sa eliminam acest zid. Acest zid trebuie eliminat pentru ca acest spatiu si aceasta institutie trebuie redate poporului. Nu demnitarilor tantosi cu bolile de lux.Ca sa isi asume aceasta institutie, romanii trebuie sa fie mult mai aproape de decidentii politici.Aceasta zid trebuie sa dispara. Trebuie sa facem aici un parc urias unde romanii sa vina la picnic si unde sa vorbeasca direct cu parlamentarii. Asa cum este peste tot in lumea civilizata.Disparitia acestui zid intutil va fi un pas determinant in a lasa in spate trecutul comunist, cu toate metehnele lui si elimina distantarea incorecta intre politicieni si cetateni.Abia astept sa construim aici cel mai mare parc urban din tara: Uranus-Parlament.Cosmina Goagea&co si Shere Marinescu&co au deja cele mai bune planuri pentru acest proiect.