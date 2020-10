Un nou scandal in USR-PLUS? Mai multi membri vor sa atace in instanta lista candidatilor din Bacau pentru alegerile parlamentare

Gheorghe Saftiuc trebuia sa deschida lista de candidati USR-PLUS la Senat, in timp ce Florin Iftime a fost votat pe primul loc la Camera Deputatilor. La scurt timp de la stabilirea listei, conducerea USR-PLUS Bacau a contestat alegerile la Biroul National al partidului, iar acestea au fost invalidate. Ulterior, conducerea USR-PLUS Bacau a facut o noua lista, pe care nu s-au mai regasit cei trei membri alesi de delegati.Astfel, Saftiuc, Iftime si Tamba au atacat lista depusa de alianta la Biroul Electoral Judetean Bacau."Avem un avocat care se ocupa, el ne va sfatui exact ce avem de facut in continuare", a declarat Gheorghe Saftiuc, conform Ziarul de Bacau. "Am inteles ca ar fi fost un membru care nu ar fi trebuit sa voteze sau ceva de genul, insa eu nu am primit nici pana acum un raspuns, o motivare. Sa vad si eu un proces verbal, ceva", a mai spus Saftiuc.