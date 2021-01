Un senator USR propune desfiintarea Societatii Romane de Televiziune si infiintarea unei "adevarate" televiziuni publice

Marius Bodea afirma, intr-un comunicat de presa, ca "monstruozitatea de Revelion de la TVR este doar un ultim si vizibil episod recent privind nenorocirile care se petrec in institutie la adapostul serviciului public" si ca solutia ar fi desfiintarea SRTV."Daca vrem sa fim cinstiti cu noi si cu romanii, singura solutie care mai exista pentru Societatea Romana de Televiziune este desfiintarea sa, asa cum exista astazi, prin lege, si infiintarea prin alta lege a unei adevarate televiziuni publice. Revelionul Vacanta Mare este varful aisbergului. Curtea de Conturi a aratat in nenumarate rapoarte ca din TVR s-a furat ca din codru. Toate regimurile politice de pana azi s-au folosit de institutie pentru a-si indestula clientela, pentru a imparti posturi si pentru a continua raptul orchestrat de orice guvernare de stanga/dreapta din ultimii 30 de ani. Ca sa schimbam actuala conducere cu o alta, apropiata de noua guvernare, inseamna sa cautionam tot ce s-a intamplat pana acum la TVR, inclusiv regimul Dragnea, in timpul caruia "serviciul public" a devenit "serviciu bugetar", prin desfiintarea taxei radio-tv", precizeaza senatorul USR.Marius Bodea afirma ca sefii TVR sunt numiti politic si raspund doar in fata politicienilor, nicidecum a cetatenilor."A infiinta o noua televiziune publica, printr-o noua lege, garantand depolitizarea si accesul in orice functie pe baza de merit, iar nu de pile - abia asa ar arata o reforma reala a TVR. Una care incepe taind raul de la radacina. Poate parea dura abordarea. Dar nu putem face la infinit lucrurile la fel si sa speram ca vom obtine alte rezultate decat cele din prezent", mai spune senatorul USR Marius Bodea.TVR 1 a prezentat de Revelion un program in care s-a regasit "Vacanta Mare", de la 23.00, cu Mugur Mihaiescu, actor si antreprenor din sectorul HoReCa, participant la protestele anti-masca din Piata Victoriei.La programul special din noaptea dintre ani a fost prezent si Dan Bittman , coronasceptic vocal in anul care a trecut.Potrivit paginademedia.ro, programul de Revelion de la TVR 1 a fost urmarit de 509.000 telespectatori, fiind pe locul cinci in topul audientelor.CITESTE SI: Reprezentantul USR in CA a TVR, despre Revelionul "'Vacanta Mare": "Este vorba de o regretabila, penibila si penala, si mult prea scumpa, susanea. Am sesizat CNA"