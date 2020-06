"Un senator USR se plange ca in partid au loc excluderi si suspendari abuzive din cauza delictelor de opinie: Sunt imixtiuni in cadrul procesului de alegeri interne"

Lista sustinatorilor

Ziare.

com

Potrivit parlamentarului, in sedinta din 17 iunie condusa de Dan Barna , Biroul National l-a suspendat pe Presedintele organizatiei USR Sector 4 cu o zi inainte de alegerile din filiala unde era si candidat."Este o situatie pe care multi colegi si fosti colegi au reclamat-o intern de mai multa vreme, iar cei ce detin majoritatea in conducerea partidului ignora cu buna stiinta semnalele ce vin de laMai mult decat atat, prin sustinatorii lor, creeaza contexte care sa motiveze actiunile abuzive de excludere sau suspendare a membrilor incomozi, catalogati casau," prezinta faptele parlamentarul.Ghica precizeaza ca USR pretinde de la cel mai inalt nivel ca face o altfel de politica, ca respecta libertatile fundamentale si lupta pentru o justitie independenta: "Asta in exterior.""Se intampla tot mai des in viata interna a USR excluderi si suspendari abuzive, interventii chiar in procesul de alegeri interne pentru functiile de conducere la nivel de filiale locale sau judetene.Din decembrie pana in prezent au fost exclusi sau suspendati de Biroul National nu mai putin de 35 colegi, majoritatea cu functii de conducere in USR si cuca au contestat actiunile conducerii Barna. Cazurile respective au fost prioritizate in mod discriminatoriu, iar sentintele politice au venit rapid si implacabil.," afirma senatorul USR.Parlamentarul arata ca toate acestea au loc in timp ce, in cazul unor acuzatii grave de incalcare a Statutului USR de catre cei loiali echipei Barna, sesizarile respective nu sunt puse pe ordinea de zi a Biroului National sau a Comitetului Politic (in cazul unor parlamentari sau europarlamentari).," mai afirma Ghica.Parlamentarul conchide ca in USR este nevoie ca toate grupurile interne, inerente unei democratii, sa se supuna principiilor statului de drept si sa militeze pentru un sistem de arbitraj corect, eficient si echidistant, la toate nivelurile.Mesajul acestuia este semnat de mai multi parlamentari sau lideri ai partidului de la nivel local sau national. consilier general si membru Biroul National USR;, vicepresedinte USR;, membru Biroul National USR;, membru Biroul National USR;, membru Biroul National USR;, membru Biroul National; deputat si membru in Biroul National; presedinte USR Sector 3;, presedinte USR Sector 5;, presedinte USR Ilfov;, senator USR;, senator USR;, deputat, membru Biroul Municipal Bucuresti , presedinte USR Brasov;, presedinte USR Botosani;, presedinte USR Satu Mare;, membru USR Diaspora;, membru suspendat Birou Local USR Giurgiu;, presedinte suspendat USR Giurgiu;, vicepresedinte suspendat Birou Judetean USR Giurgiu;, presedinte suspendat Birou Local USR Giurgiu;, vicepresedinte suspendat Birou Judetean USR Giurgiu.