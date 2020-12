Un sondaj controversat al USR-PLUS, oprit de liderii partidului: "Cum v-ati simti daca fiica sau fiul dumneavoastra s-ar casatori cu un membru PSD sau PNL?"

"Cum v-ati simti daca fiica/fiul dumneavoastra s-ar casatori cu cineva care este membru sau simpatizant PSD", este una dintre intrebarile sondajului de opinie. Aceeasi solicitare se refera si la situatia cu membrii sau simpatizantii PNL.Ca variante de raspuns sunt trecute "deloc confortabil", "nu prea confortabil", "oarecum confortabil", "foarte confortabil" si "nu stiu/nu raspund"."Alegerile se apropie, insa la USR-PLUS facem mai mult decat sa ne pregatim de alegeri. Ne pregatim si pentru ce urmeaza. Mai ales intr-o perioada atat de complicata precum cea de acum. In acest sens, am pornit un parteneriat cu doi cercetatori in stiinte politice pentru o cercetare extinsa despre opiniile celor mai importanti oameni ai USR-PLUS, voi.Cercetarea este utila atat pentru noi ca miscare politica, cat si pentru cercetarea academica in sociologie politica", se arata in corpul mail-ului trimis de USR-PLUS.Cele doua formatiuni informau ca studiul se va desfasura in mai multe etape."Va vom trimite trei chestionare de completat, in diverse momente. Toate chestionarele sunt scurte si se pot parcurge in 8 pana la 12 minute. Ce este important este sa participati la cercetare cat mai curand posibil, pentru ca nu vom putea primi raspunsuri decat pentru un interval de cateva zile. In prima instanta, doar de astazi pana inainte de alegerile de duminica.Cercetarea este complet anonima si in acord cu cele mai inalte standarde etice si de confidentialitate. Nu va vom cere date cu care puteti fi identificati personal si nu avem nevoie de astfel de date. In schimb, avem nevoie de un cod simplu si pe care il puteti tine minte usor, pentru a putea lega raspunsurile intre ele, asa ca va vom cere ultimele cateva cifre din numarul de telefon pentru colectarea de date. Dupa colectarea datelor si inainte de orice analiza, codul va fi sters si raspunsurile voastre nu vor avea niciun element de identificare", transmiteau liderii USR-PLUS.Echipa de campanie spune ca a oprit sondajul de opinie."E un proiect al unor cercetatori din mediul academic, nu o cercetare interna. Dimineata, cand am vazut chestionarul, am decis sa il oprim", spune Liviu Iolu, responsabil pe comunicare al campaniei electorale USR-PLUS.E-mailul a fost trimis de pe adresa oficiala a formatiunii conduse de Dacian Ciolos , potrivit Mediafax.CITESTE SI: