USR Covasna acuza PMP ca a falsificat listele cu semnaturi pentru Consiliul Judetean

Presedintele USR Covasna, Dulanyi-Balogh Szilard, sustine ca pe lista se regasesc si semnaturile unor rude de-ale sale, mutate de ani de zile in strainatate si care nu au mai fost in Romania de mai bine de un an, astfel ca va depune o contestatie la Tribunal si o plangere penala la Politie."Avand in vedere ca astazi reprezentantul nostru a fost la Biroul Electoral Judetean Covasna, l-am rugat sa mai verifice inca o data listele de semnaturi si la PMP, pentru sustinerea candidaturii la presedintia Consiliului Judetean a domnului Teaca, reprezentantul nostru a vazut ca membrii familiei mele, care sunt plecati de opt ani in Anglia si nu au mai fost in Romania de un an si jumatate, avand in vedere conditiile de pandemie si asa mai departe, figureaza foarte bine pe listele de sustinatori ai PMP (...). Reprezentantul nostru la BEJ m-a sunat si mi-a spus ca toata familia mea a semnat lista de sustinere pentru PMP si i-am zis ca nu se poate (...). Cand am vazut absurdul acestei situatii, am zis ca nu putem sa trecem peste, pentru ca mi se pare o chestie nu numai ilegala, mi se pare si o chestie care frizeaza absurdul. (...) Si am zis ca nu putem sa trecem peste lucrurile astea asa de usor si o sa urmam caile legale, mai intai astazi depunem la Tribunal o contestatie, o sa vedem care o sa fie solutia Tribunalului si vom merge si in penal mai departe, facem plangere penala la Politie, pentru ca mi se pare un lucru nu numai ilegal, dar si de ras", a declarat Dulanyi-Balogh Szilard.Potrivit acestuia, si semnatura persoanei care ar fi intocmit lista cu sustinatori ar fi fost falsificata."Stiti ca pe listele de sustinatori, in partea de jos, acolo scrie "Intocmit" si omul isi asuma raspunderea pentru lista de semnaturi. Ei au falsificat si asta, pentru ca la "Intocmit" apare socrul meu ca a intocmit, cu semnatura falsa, cu date din buletin neconforme si, ca sa ascunda lucrurile, au scris acolo cu domiciliul nu stiu unde, judetul Arges. Nu ne-a venit sa credem, sunt lucruri evidente si vom vedea mai departe", a mai adaugat liderul USR Covasna.Presedintele PMP Covasna, senatorul Gheorghe Baciu , a declarat ca personal nu a verificat toate listele cu semnaturi si ca a mers pe incredere, dar ca deputatul Alexandru Teaca are suficiente semnaturi pentru a putea candida la presedintia Consiliului Judetean Covasna."Are peste 2.000 de semnaturi adunate si daca se taie din ele tot ii ajung pentru a putea candida", a declarat pentru AGERPRES senatorul Gheorghe Baciu.