USR, dupa ce Camera Deputatilor a votat impotriva desfiintarii Sectiei Speciale: PSD continua sa apere institutia de subminare a justitiei creata de Dragnea

Proiectul USR de desfiintare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) a fost respins, astazi, in Parlament, anunta partidul intr-un comunicat de presa.Deputatul Stelian Ion , initiatorul proiectului, aminteste ca sectia a fost conceputa in laboratoarele lui Liviu Dragnea si ale PSD-ului intr-o vreme in care aceast partid a incercat sa submineze justitia, prin crearea unor mecanisme de control, lucru care a atras critici vehemente din partea organismelor europene care au criticat SIIJ in termeni foarte duri. Zilele acestei sectii sunt numarate."Pretextele care au fost invocate de PSD, cum ca nu exista o fundamentare suficienta pentru o astfel de propunere, sunt derizorii. Sa ne amintim ca prima misiune a SIIJ a fost blocarea candidaturii Laurei Codruta Kovesi la functia de procuror sef european.Pentru ca asta este menirea SIIJ, obstructionarea activitatii magistratilor, intimidarea lor, cu scopul de a scapa anumiti politicieni implicati in dosare penale," precizeaza USR.In plus, mai arata sursa citata, din 417 dosare solutionate anul trecut de SIIJ, 415 au fost cu solutie de clasare si doar in doua cauze s-a dispus trimiterea in judecata a trei inculpati."Asadar, de ce se mentine o institutie fantoma al carei scop clar este de a apara infractorii si de a folosi practici abuzive de intimidare a magistratilor?Nu renuntam! Continuam apararea justitiei in Parlament," conchide USR.