USR il contrazice pe seful AEP si sustine ca alegerile pot fi organizate pe durata a doua zile

"Se poate organiza desfasurarea alegerilor locale vreme de doua zile, contrar spuselor sefului Autoritatii Electorale Permanente, pus in functie de PSD . USR sustine, in continuare, ca avand in vedere numarul tot mai mare al persoanelor infectate cu COVID-19, e nevoie de solutii prin care sa fie protejata sanatatea cetatenilor.Senatoarea Florina Presada a depus, ieri () o initiativa legislativa in acest sens: alegeri locale pe 26 si 27 septembrie", anunta USR sambata dupa amiaza, printr-o postare pe Facebook Initiatorul propunerii legislative il critica, la randul sau, pe seful Autoritatii Electorale Permanente, Constantin Mituletu Biuca, pe care il acuza de ipocrizie."Cata ipocrizie! Seful Autoritatii Electorale Permanente, Constantin Mituletu-Buica, ne spune ca e prea tarziu sa luam in calcul desfasurarea alegerilor locale timp de 2 zile in acest an. Dar cand Guvernul Dancila a adoptat in 18 septembrie OUG pentru vot timp de 2 zile la referendumul lui Dragnea din 6/7 octombrie 2018 nu era prea tarziu?Sau atunci a contat pentru seful AEP ca acel referendum era sustinut de Dragnea, pe atunci sef la partidul care l-a adus in fruntea AEP? Daca auziti voci din PSD care spun ca nu se poate sa avem vot timp de 2 zile la localele din toamna pentru ca e prea tarziu, ca avem un calendar al alegerilor, sa stiti ca MINT!" a scris Florina Presada sambata, pe reteaua de socializare.Aceasta a precizat ca propunerea sa are "o influenta nesemnificativa" asupra calendarului alegerilor, iar acesta se poate modifica, prin hotarare de guvern."Dl Tariceanu a modificat din scurt acest calendar la alegerile locale din 2008, pentru ca se introducea sistemul uninominal pentru alegerea presedintilor de consilii judetene" a argumentat Presada.Aceasta a mentionat ca va sustine in continuare alegeri locale timp de doua zile in acest an, in situatia in care acestea "nu vor fi organizate intr-un alt moment cu risc epidemiologic mai scazut".Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu Buica a declarat vineri ca este tarziu sa mai fie luata in calcul organizarea localelor pe parcursul a doua zile."Din punctul nostru de vedere e tarziu sa mai luam in calcul organizarea pe doua zile. Vorbim despre niste masuri la care e foarte tarziu sa mai schimbam ceva. In momentul in care ai pornit la un drum cu niste reguli, nu trebuie sa le mai schimbi", a afirmat Mituletu Buica.