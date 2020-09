USR PLUS cere PNL sa opreasca atacurile impotriva candidatilor sai, invocand informatii potrivit carora liberalii ar fi cerut date despre candidatii de pe listele Aliantei

"Cetatenii romani au nevoie de solutii, nu de scandalul cu care i-au obisnuiti politicienii in ultimii 30 de ani. Mai ales acum, in criza provocata de pandemia de COVID-19. Apelul Aliantei vine in contextul in care in presa au aparut informatii ca Secretariatul General al PNL strange informatii despre candidatii USR PLUS la alegerile locale din tara care in trecut au facut parte din alte partide", a transmis, marti, Alianta USR PLUS, printr-un comunicat de presa.Alianta USR PLUS atrage atentia ca PNL "ar trebui sa verifice propriile cifre legate de candidatii traseisti din tara"."Datele de la Autoritatea Electorala Permanenta arata ca in total peste 7.000 de candidati de pe listele PNL la consiliile locale si judetene sunt fosti membri PSD si ALDE . Dintre ei, aproape 500 candideaza la primarii: 225 de la PSD, 100 de la ALDE", a mai transmis Alianta USR PLUS.In mediul online au fost distribuite mesaje atribuite Secretariatului General al PNL prin care se cer date despre candidatii de pe listele USR PLUS care au fost anterior la alte partide.