Un fost producator la BBC Romania si TVR, propunerea USR pentru sefia Radioului Public

"Daca este nevoie de experienta mea editoriala si manageriala pentru a aduce niste institutii media publice in prezent, stiu, pot si vreau sa fac acest lucru", a declarat pentru G4Media.ro Liviu Popescu.In prezent, Liviu Popescu (48 de ani) activeaza in mediul privat, avand o firma de consultanta in comunicare strategica.Deocamdata, USR-PLUS si UDMR nu au ajuns la un acord final privind modul in care se vor face nominalizarile pentru sefia TVR si a Radioului Public . La sedinta de luni a coalitiei, discutia despre conducerile televiziunii si radioului public a fost amanata.Popescu a fost propus de USR, insa cel mai probabil PLUS va dori la randul sau sa aiba un cuvant de spus. Surse din radioul public, citate de Radio Europa Libera, sustin ca presedintele PLUS, Dacian Ciolos , ar dori sa-l impuna in fruntea radioului pe Gabriel Basarabescu. Acesta este in prezent membru in Consiliul de Administratie din partea angajatilor.