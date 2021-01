USR PLUS propune patru noi secretari de stat. Printre nominalizati este si fondatorul Scolii Finlandeze din Sibiu

Propunerile sunt pentru ministerele Culturii, Educatiei, Sportului si Tineretului, Energiei si Afacerilor Externe. Alianta a anuntat ca au fost propus Iulia Popovici - secretar de stat la Ministerul Culturii, Radu Szekely - secretar de stat la Ministerul Educatiei, Adrian-Stefan Carstea - secretar de stat la Ministerul Sportului si Tineretului, Vlad Sinca - secretar de stat la Ministerul Energiei si Mihai Sandu - subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.Potrivit sursei citate, Iulia Popovici este critic si curator de artele spectacolului, expert in programe culturale romanesti si europene, autoare de carti despre sectorul cultural independent, iar in 2016 a fost consilier al ministrului Culturii Corina Suteu . Este unul dintre fondatorii ATIC (Asociatia Trans-sectoriala a Independentilor din Cultura), organizatie de advocacy si asistenta pentru lucratorii culturali independenti. In ultimii 15 ani, a fost redactor al revistei "Observator cultural".Radu Szekely este fondatorul Scolii Finlandeze de la Sibiu, cu o experienta de peste 20 de ani in educatie, din care 15 ani in sistemul de educatie finlandez. Din 2007 este expert consultant al Comisiei Europene, in domeniul Educatie si Cultura si in domeniul Tineret si Cercetare.Adrian-Stefan Carstea este absolvent al Universitatii Politehnica Bucuresti si de 15 ani antreprenor, pasionat de sport. In urma cu patru ani a decis ca este momentul sa se implice in schimbarea modului in care se face politica in tara noastra, intrand in partidul Uniunea Salvati Romania, filiala Arges.Vlad Sinca este economist, cu o experienta de zece ani in domeniul energiei, in pozitii de management la diferite companii. A devenit membru USR in 2018 si a contribuit la programul de guvernare al USR PLUS in domeniul energiei.Mihai Sandu este membru USR din 2018 si se bucura de o experienta si expertiza bogata in domeniul politicii externe. A fost consilier in Administratia Prezidentiala si expert in Parlament si in Ministerul Afacerilor Externe, are doua facultati si un masterat absolvite si un doctorat in an terminal in domeniul stiintelor politice."In zilele urmatoare, Alianta USR PLUS va definitiva lista de propuneri pentru toate pozitiile de demnitate publica.Pentru ocuparea functiilor politice care au revenit USR PLUS in urma negocierilor din coalitie, conducerea USR PLUS a lansat la inceputul lunii ianuarie un apel de candidaturi, deschis atat membrilor de partid, cat si expertilor din afara partidului, pentru a alege cei mai buni oameni in functii publice", a aratat sursa citata.