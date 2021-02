USR PLUS: Sectia Speciala trebuie desfiintata. In 2020 a finalizat doua rechizitorii si a trimis in judecata trei inculpati

Reprezentantii aliantei afirma ca Sectia Speciala a finalizat doar doua rechizitorii si a trimis in judecata trei inculpati, iar de la infiintare pana in prezent salariile brute au reprezentat peste 12,2 milioane lei."Bilantul celui de-al treilea an de activitate a Sectiei speciale nu face decat sa confirme ceea ce si organismele internationale, si societatea civila, si noi tot spunem de la infiintare incoace: nu se justifica existenta acestei structuri si ea trebuie desfiintata cat mai curand posibil. In 2020, Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie a finalizat doar doua rechizitorii si a trimis in judecata trei inculpati.Da, ati citit bine, doua dosare si trei inculpati! Explicatia potrivit careia activitatea SIIJ a fost redusa de restrictiile impuse pe fondul pandemiei de COVID-19 ar fi credibila daca nu am sti ca activitatea Sectiei speciale s-a rezumat si in 2019, an fara pandemie, tot la doua cauze solutionate cu trimiterea in judecata a trei inculpati", se arata intr-o postare pe Facebook a Aliantei USR PLUS.Potrivit aceleiasi surse, una dintre "reusitele" Sectiei se refera la judecatorul condamnat la 10 luni de inchisoare cu suspendare pentru ca a condus sub influenta alcoolului, judecator pe care CSM l-a mentinut apoi in functie la Curtea de Apel Bucuresti . USR PLUS isi exprima increderea ca SIIJ "va fi desfiintata cat mai rapid" si ca plenul CSM, care discuta joi proiectul de lege trimis de ministrul Justitiei, Stelian Ion , va aviza favorabil actul normativ."Cat a costat SIIJ de la infiintare pana in prezent? Peste 12,2 milioane lei s-au dus pe salarii brute, inca 1,76 milioane lei s-au dus pe cheltuielile cu diurne si transport, inca 1,1 milioane lei s-au dus pe decontarea chiriilor procurorilor si politistilor din cadrul SIIJ, plus ce s-a platit drept chirie pentru sediul din centrul Bucurestiului.La toate aceste costuri se adauga cele incalculabile produse Justitiei si, nu in ultimul rand, imaginii Romaniei in plan extern. Suntem optimisti ca aceasta structura infiintata la ordinul lui Liviu Dragnea va fi desfiintata cat mai rapid si ca plenul CSM, care discuta maine proiectul de lege trimis de ministrul Justitiei, Stelian Ion, va aviza favorabil actul normativ", mentioneaza sursa citata.