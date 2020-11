USR PLUS si PNL s-au inteles pentru majoritate in Consiliul Local Alba Iulia. Vechii liberali vor conduce Primaria

Toata conducerea Primariei Alba Iulia va fi formata din vechi liberali, PDL -istii ramanand pe afara. Din partea USR-PLUS, puternic sustinut de Gabriel Plesa, viceprimarul va fi Emil Popescu, iar din partea PNL, Marius Filimon, sustinut de gruparea lui Ion Dumitrel, presedintele Consiliului Judetean. Sedinta Consiliului Local pentru alegerea viceprimarilor este programata pentru vineri, 13 noiembrie 2020.Practic, din conducerea Primariei Alba Iulia, au fost eliminati toti vechii PDL-isti, primarul Gabriel Plesa si viitorul viceprimar Emil Popescu, provenind din vechiul PNL, chiar daca au migrat la USR-PLUS, in luna februarie. La randul lui, Marius Filimon a fost membru tot in vechiul PNL, anterior fuziunii cu PDL. Primarul Gabriel Plesa a negociat, initial, si cu PSD , dar a renuntat la aceasta posibila alianta ca urmare a opozitiei PLUS.Gabriel Plesa a plecat la USR in februarie 2020, dupa un conflict cu Mircea Hava care nu l-a dorit candidat la functia de primar in Alba Iulia. Hava l-a preferat pe favoritul sau, Paul Voicu, pentru a-si pastra influenta asupra Primariei si a afacerilor care decurg de aici. Plesa a conditionat alianta cu liberalii de excluderea oricarei propuneri venite din partea gruparii lui Mircea Hava pentru functiile de conducere din Primarie.In cadrul negocierilor, PNL ar fi obtinut si postul de administrator public, care ar putea fi ocupat de fostul viceprimar Gabriel Lupea.