USR-PLUS vrea sanctiuni pentru votul dublu in Parlament. Alesii pot pierde peste 80% din indemnizatie

Prin urmare, conform propunerii legislative, parlamentarii care vor vota la dublu, folosind cartela unui alt senator ori deputat , vor fi sanctionati cu retinerea pe o luna a sumei reprezentand diferenta intre indemnizatia bruta si valoarea salariului minim brut pe tara. Astfel, acestia vor pierde peste 80% din indemnizatie, iar votul viciat va fi anulat."Nu e normal ca, in Romania, un student care copiaza sa fie exmatriculat , dar un parlamentar care voteaza fals in numele colegului absent sa nu suporte drept consecinte decat 'avertisment scris', asa cum prevede acum Statutul comun al deputatilor si senatorilor si Regulamentele Camerelor. Noi, grupul USR PLUS, sustinem ca parlamentarii ar trebui sa fie tinuti la un standard mai inalt de respect fata de lege , pentru ca aici e izvorul ei, si sa aiba un cod de conduita demn de mandatul primit, asa ca propunem sa fie prevazute consecinte directe, de micsorare a indemnizatiei pana la nivelul salariului minim", a afirmat deputata USR-PLUS Oana Toiu, potrivit unui comunicat de presa transmis de Alianta.Astfel, parlamentarii USR-PLUS au depus un proiect de modificare a Statutului senatorilor si deputatilor in sensul sanctionarii disciplinare a celor care nu inteleg ca o functie de demnitate publica de un asemenea nivel implica integritate si respect fata de alegatorii care i-au trimis in Parlament.Concret, parlamentarii care vor vota la dublu, folosind cartela unui alt senator ori deputat, vor fi sanctionati cu retinerea pe o luna a sumei reprezentand diferenta intre indemnizatia bruta si valoarea salariului minim brut pe tara. Adica, vor pierde peste 80% din indemnizatie. De asemenea, votul viciat prin exprimarea unui vot dublu se va anula.Totodata, proiectele de modificare a Regulamentelor Camerelor prevad explicit, pe langa sanctiunea cu reducerea indemnizatiei, ca este interzisa utilizarea cardului de vot de catre o alta persoana, mai indica sursa citata.Mai multi parlamentari de la PSD si AUR au fost filmati de catre deputati si senatori de la USR-PLUS in timp ce votau si pentru alti colegi de-ai lor la amendamentele pe bugetul de stat pe acest an in plenul reunit de luni noaptea.