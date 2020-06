USR respinge propunerea UDMR de dublare a sumei destinate presei la finantarea campaniilor de informare: Banii publici ar trebui folositi pentru Sanatate si redresarea economiei

"Este o suma colosala"

Ordonanta se afla in dezbaterea comisiei pentru cultura a Camerei Deputatilor, unde reprezentantii UDMR au depus un amendament prin care propun sa se aloce 400 de milioane de lei (80 de milioane de euro) pentru presa, pana la sfarsitul anului, nu doar pana in luna octombrie, cum prevede actul normativ.Conform unui comunicat al USR , deputatii USR Iulian Bulai si Catalin Drula au depus amendamente care prevad oprirea finantarii presei la data de 15 iulie, iar banii necheltuiti sa fie directionati catre medicamentele pacientilor care sufera de boli cronice."O suma colosala care nu se justifica si din care cei mai multi bani merg spre mogulii de presa si site-uri dubioase. 80 milioane de euro. Inca nu imi vine sa cred ce citesc. La mita dubla castiga cel mai versat. Parlamentul clocoteste de incompetenta si rea credinta. Aceste lucruri vor trebui sa dispara dupa alegerile parlamentare de anul acesta.Avem nevoie de 80 de milioane de euro pentru bolnavii cronici ignorati in perioada de pandemie. Mai ales ca banii nu ajung la jurnalistii care au nevoie de sustinere, ci la mogulii de presa", a afirmat deputatul USR Iulian Bulai, membru in Comisia pentru Cultura, potrivit comunicatului.USR reitereaza sprijinul pentru presa, insa considera ca alocarea milioanelor de euro de catre Guvern este o mita electorala, iar in vreme de pandemie banii publici ar trebui folositi pentru Sanatate si redresarea economiei, arata sursa citata.Amendamentele USR la aceasta ordonanta prevad, pe langa oprirea campaniei de informare la 15 iulie, ca sumele ramase necheltuite din bugetul prevazut (200 de milioane de lei) pana la data de 15 iulie sa se constituie venit la bugetul FNUASS - Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, la capitolul "Active nefinanciare", subcapitolul 03.02, "Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ", precum si anularea posibilitatii ca perioada campaniei (4 luni) sa poata fi prelungita in functie de necesitatile de informare publica in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea COVID-19 in limita bugetului total alocat (40 de milioane de euro), mai precizeaza comunicatul.