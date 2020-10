USR solicita urgentarea procesului legislativ in privinta initiativei cetatenesti "Fara penali in functii publice"

Senatorul Radu Mihail a adresat Biroului Permanent al Senatului - in numele Grupului Parlamentar USR - o cerere de urgentare a procesului legislativ in cazul initiativei cetatenesti de revizuire a Constitutiei cunoscuta si sub denumirea de "Fara penali in functii publice", se arata intr-un comunicat de presa transmis de USR.In adresa, Radu Mihail a aratat ca propunerea legislativa L447/2020 este blocata nejustificat si, desi termenul de adoptare a raportului in Comisia de constitutionalitate si in Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari era 29 iulie 2020, raportul este inca neadoptat din cauza amanarilor succesive din cele doua comisii."Parlamentul Romaniei are obligatia de a respecta si duce la indeplinire in cel mai scurt timp vointa cetatenilor, exprimata prin initiativa de revizuire a Constitutiei. Tolerarea oricarei tergiversari in indeplinirea acestei obligatii nu ar putea fi interpretata altfel decat ca un refuz nejustificat de a dezbate si supune votului o initiativa cetateneasca perfect legitima de revizuire a Constitutiei", scrie in adresa."Cazul Baranga a evidentiat inca o data, daca mai era nevoie, necesitatea de a curata politica romaneasca de infractori si impostori. Nu putem sta nepasatori cand peste un milion de romani spun raspicat. Vocea lor trebuie sa se faca auzita si transformata in lege, o lege pentru toti. Nu putem amana la nesfarsit aplicarea unui minim standard de moralitate in viata publica, anume acela de a nu permite celor care au incalcat legea sa faca sau sa aplice legi", a afirmat Radu Mihail.Grupul USR din Senat solicita Biroului Permanent sa puna in vedere celor doua comisii raportoare sa urgenteze adoptarea raportului asupra propunerii legislative L447/2020, astfel incat aceasta sa isi poata urma cursul, in spiritul respectului fata de cei 1 milion de cetateni romani semnatari ai initiativei.Grupul parlamentar USR considera ca, in contextul crizei sanitare provocate de pandemia COVID-19, este cu atat mai importanta urgentarea parcursului legislativ al acestei initiative, cu cat momentul cel mai potrivit pentru organizarea referendumului ar fi la data alegerilor parlamentare (6 decembrie 2020)."Consideram ca stabilirea unui calendar care tine cont de aceste considerente si carre ar evita multiplicarea evenimentelor electorale in conditii de panedemie ar fi o dovada de responsabilitate politica", mai arata USR.Initiativa "Fara penali in functii publice" prevede introducerea unui alineat in Constitutie la articolul 37 care spune ca: "Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de Presedinte al Romaniei cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii".Dupa dezbaterile in comisiile reunite, initiativa urmeaza sa fie supusa votului plenului Senatului. In cazul in care ea primeste votul favorabil a doua treimi din numarul senatorilor, Guvernul ar urma sa organizeze referendumul de modificare a Constititiei in 30 de zile.