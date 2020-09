USR: PSD arunca in haos bugetul Romaniei prin modificarile aduse la rectificarea bugetara

"USR avertizeaza ca PSD arunca in haos bugetul Romaniei prin modificarile aduse la rectificarea bugetara in Comisiile de Buget-Finante din Parlament. Doua dintre modificarile aduse la rectificarea bugetara, respectiv majorarea pensiilor cu 40% in loc de 14% si plafonarea imprumuturilor Romaniei de la 44% la 40%, destabilizeaza complet bugetul tarii. Majorarea pensiilor cu 40% inseamna o gaura de zeci de miliarde in bugetul statului, care nu poate fi acoperita decat din imprumuturi sau din cresteri de taxe si impozite, lucru stiut inca de anul trecut, de cand PSD a aprobat legea fara sa-si bata capul ca statul roman nu are bani. In mod perfid, PSD care a explodat cheltuielile statului pe datorie in ultimii ani, a propus micsorarea plafonului de indatorare al Romaniei, ceea ce limiteaza variantele Guvernului de a tine sub control deficitul", a transmis, miercuri seara, USR, printr-un comunicat de presa."In fiecare luna din 2020, fondul de pensii publice a avut un deficit in medie de cate 1,1 miliarde de lei/luna. Asta se intampla inainte de cresterea pensiilor de anul acesta. Daca am creste cu 40% valoarea punctului de pensie, am mai adauga cate 2,6 miliarde de lei deficit in fiecare luna. Intr-un an, asta ar insemna 31 de miliarde de lei doar pentru a plati cresterea promisa mincinos. In mod sustenabil, cresterea pensiilor se poate realiza doar daca creste numarul salariatilor din sectorul privat si salariul mediu din tara", a explicat deputatul USR Cristian Seidler, membru in comisia de Munca.USR apreciaza ca "mai grav este ca pensiile speciale sunt in continuare in vigoare din cauza jocurilor politicianiste ale vechilor partide care doar i-au amagit pe romani cu proiecte neconstitutionale"."Asteptam in septembrie o decizie favorabila a CCR cu privire la impozitarea pensiilor speciale, pe 30 septembrie", a mai transmis USR.Comisiile reunite pentru buget ale Camerei Deputatilor si Senatului au adoptat miercuri raport de admitere cu amendamente la proiectul de lege care aproba rectificarea bugetara pe acest an. Amendamentul PSD prin care este abrogata majorarea punctului de pensie cu 14% si ramane forma in vigoare de crestere a acestuia cu 40% a fost adoptat de comisii. Punctul de pensie era planificata sa fie crescut, de la 1 septembrie la 1.442 lei, insa amendamentul PSD prevede ca valoarea punctului de pensie va fi mentinuta, cum e in prezent prevazut de lege, la 1.775 lei.Liderul deputatilor PNL Florin Roman a afirmat ca PSD "arunca in aer finantele Romaniei" si a anuntat ca PNL va ataca la CCR toate proiectele cu impact bugetar, fara sursa de finantare, care pun in pericol stabilitatea economica a tarii.