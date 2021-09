USR PLUS acuză tactica de verificare a semnăturilor pe moțiune. „Totul este o perdea de fum prin care Cîțu încearcă să se lege de scaun câteva zile”

„Depunem astăzi o cerere de verificare a legalității semnăturilor”

„O semnătură olografă rămâne o semnătură. De un an și jumătate se votează prin telefon, se votează electronic prin tablete, de un an și ceva se admit semnături trimise scanat de către parlamentari pentru înregistrarea inițiativelor legislative. O semnătură olografă rămâne o semnătură, doar semnatarul poate contesta autenticitatea ei.Totul este o perdea de fum prin care Cîțu încearcă să se lege de scaun câteva zile.Parlamentarii sunt sunați de membri echipei premierului pentru a-și retrage semnăturile fiindu-le promise diverse lucruri”, a spus Ionuț Moșteanu.Acesta a continuat și presiunile la adresa liderului PSD „Este fără precedent ca o minoritate să oprească dreptul de a depune o moțiune de cenzură. Se pare că de vineri în colo Marcel Ciolacu a primit un ordin și de trei zile îi ține spatele premierului Cîțu. Dacă vrea să dovedească că nu are o comandă dublă trebuie să dea drumul oamenilor, PSD are opt membri în birourile permanente”, a mai spus acesta.El a susținut că speră la o intervenție a șefului statului.„Sper ca în urma întâlnirii de azi cu Iohannis Cîțu să facă un pas în spate și să continuăm coaliția cu un alt premier”, a încheiat el.Daniel Fenechiu, liderul senatorilor liberali, a declarat luni pentru G4Media.ro că PNL va depune astăzi la ședința birourilor permanente reunite ale Parlamentului o cerere pentru verificarea legalității semnăturilor de pe moțiunea de cenzură a USR PLUS și AUR. ”Vom cere să se verifice dacă e îndeplinită o condiție esențială pentru orice moțiune de cenzură, și anume existența semnăturilor a minimum o pătrime din numărul parlamentarilor”, a spus Fenechiu.Miza acestei cereri este eventuala amânare a dezbaterii și votării moțiunii de cenzură, în condițiile în care premierul Florin Cîțu, vizat de moțiune, este angrenat și în lupta pentru șefia PNL, care se va tranșa pe 25 septembrie la congresul partidului.Întrebat care sunt pașii formali în cazul în care birourile permanente acceptă cererea PNL, Daniel Fenechiu a spus că ”regulamentul nu stabilește un termen. De principiu, funcție de natura suspiciunilor, birourile permanente reunite dau un termen și aleg structura care să facă verificare: fie o comisie parlamentară reunită precum comisia de statut, fie aparatul tehnic al Parlamentului”.„Așa mare grabă, vineri noaptea, să fie depusă moțiunea…cu un text neconstituțional, îndreptat împotriva unei singure persoane, Florin Cîțu, nu împotriva Guvernului, așa cum prevăd normele legale.Unii au ținut funcționarii peste program, ca să-i primească pe Barna și Simion cu moțiunea de cenzura, vineri, la ora 21.00, doar, doar pică guvernul mai repede…fără să își facă timp să verifice semnăturile.Conform art. 113 din Constituție, condiția procedurală a semnăturilor este una esențială pentru a putea fi înregistrată o moțiune de cenzură. De ce nu au fost curioși să se uite peste aceste semnături? Era grabă să intre moțiunea în circuit, știind că e o problemă?PS: ați grăbit tot, dar să publicați textul moțiunii de cenzură pe site-ul Camerei Deputaților sau al Senatului nu a fost timp, nu? De dragul transparenței, zic.”, a scris luni Alina Gorghiu pe pagina ei de Facebook