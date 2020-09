Valeriu Nicolae, "vanatorul de CV-uri", anunta ca este dispus sa candideze la Primaria Sectorului 5 castigata de Piedone. Conditia: alti 100 de oameni sa i se alature

"Panarama de la ora 5 sunt eu.Am crezut ca cel mai bine pot ajuta facand ceea ce fac acum. Muncind cu oamenii care ma fac mai bun de la Casa Buna sa ajutam copiii din Ferentari si din satele din Arges, scrisul despre impostura din Parlament, sfaturile pentru cei cativa oameni in care cred si care ma asculta din politica, afacerea mea si alte chestii de voluntariat despre care nu scriu si nu voi scrie vreodata.Am gresit. Iarasi. Piedone, o voma cu forma de om, a castigat la sectorul 5. Nu conteaza cine si cum si de ce dar eu, unul, ma simt vinovat.N-am avut nici stomacul pentru compromisuri si nici convingerea ca as fi putut sa fiu un primar bun. Habar nu am daca l-as fi batut pe Piedone. M-am simtit un impostor si sa ma gandesc sa particip in competitia pentru primarie.Patru ani sunt destui sa punem la punct planuri sa invatam administratie cum trebuie si sa avem o echipa care a facut multe deja in sector inainte de viitoarele alegeri. Sunt dispus sa incerc tot ce pot sa ajut. Cum am o frica grozava de a nu visa cai verzi pe pereti am o serie de conditii.Daca va strangeti minim 100 de oameni care sa faca pasul asta cu mine, adica sa veniti la PLUSUSR sector 5 atunci fac si eu pasul asta (adica 100 trebuie sa comentati si sa spuneti explicit ca va bagati la asa ceva). Daca suntem peste 200 promit ca ma pun pe invatat si daca nu gasim altul mai bun candidez caci sunt cel putin cateva sute de oameni prin Ferentari care nu ar mai vota aiurea in felul asta. Si minim 5.000 de like-uri pana maine. In cazul in care nu ne primeste PLUSUSR-ul ca in mod sigur eu unul nu am de gand sa accept mersul pe burta, compromisuri de rahat, lipsa de echipa critica (redteam), de indicatori de performanta, de transparenta sau cumulul de functii atunci putem vorbi de chestii independente.Daca nu, o sa fac ceea ce oricum faceam. CNA-ul este o mizerie, palamentul si universitatile colcaie de impostori, iar la partea de copii, saracie abjecta si educatie online suntem pulbere asa ca sigur nu o sa stau degeaba. Oamenii buni fac chestii bune indiferent daca au sau nu au functii.Nu credeam ca o sa scriu asta dar a rezultat in urma unei discutii cu Cornel. Cornel este unul dintre oamenii care imi sunt tare dragi. A pierdut la Chiajna la 55 de voturi cu peste 30% din voturi. Poza asta e una fericita de anul trecut cu copiii din Ferentari la strand", a scris acesta pe pagina lui de Facebook luni, atunci cand rezultatele inregistrate la Sectorul 5 au devenit oficiale.