VIDEO Emanuel Ungureanu: "Un fost tortionar a fost numit de PNL manager la Institutul de Transplant din Cluj-Napoca"

Deputatul USR-PLUS a pus pe pagina sa si un video in care sustine ca se afla marturia cetateanului care a declarat ca Nicolae Santimbrean l-a lovit cu bata de baseball peste talpi pentru a marturisi un furt pe care nu l-a comis."Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a numit acum o saptamana in functia de manager al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj-Napoca pe un individ provenit din pepiniera de cadre de la PNL Alba care a fost condamnat penal la 1 an de inchisoare pentru ACTE DE TORTURA!Numele lui este Nicolae Santimbrean, a fost vicepresedinte al PNL Alba si de-a lungul timpului a primit de la partid mai multe functii la stat, ultima la Casa de Asigurari din Alba-Iulia.Dupa ce au numit un sef de pompe funebre la spitalul din Piatra Neamt, un ospatar la Spitalul din Campeni jud Alba, un fost condamnat penal la Spitalul din Craiova, acum, viitorii nostri parteneri de guvernare, au trecut la un alt nivel, numesc la sefia unei institutii medicale conduse de un fost traficant de organe, un fost politist care a torturat intr-o sectie de politie un cetatean nevinovat.Ascultati va rog marturia cetateanului TORTURAT de actualul manager al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj-Napoca, Nicolaescu Santimbrean.Acest om a fost TORTURAT de Santimbrean care l-a lovit cu bata de baseball peste talpi pentru a marturisi un furt pe care nu l-a comis!!!Rog public ministrul Sanatatii sa gaseasca solutii decente pentru conducerea Institutului de Transplant din Cluj-Napoca, cum ar fi logic, sa organizeze un concurs, este chiar asa greu?", a scris Emanuel Ungureanu pe Facebook.