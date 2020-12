Vlad Teohari da in judecata mai multi lideri USR si le cere daune de 816.000 de lei pentru ca i-au invalidat candidatura la alegerile parlamentare

Candidatura lui Vlad Teohari la alegerile parlamentare a fost invalidata pe 5 octombrie de Biroul National al partidului USR, in urma unui aviz negativ de integritate dat de Comisia de arbitraj. Teohari era acuzat ca s-a manifestat public, anul trecut, impotriva unei decizii interne a partidului si ca in acest mod ar fi adus prejudicii de imagine."Comitetul Politic a anulat avizul Comisiei Nationale de Arbitraj a USR si invalidarea dispuse de Biroul National, dar listele de candidati erau deja depuse la biroul electoral," anunta avocatul Dumitru Dobrev, intr-un comunicat de presa transmis Ziare.com. La randul sau, Dobrev este membru USR si-a dat demisia din Biroul National al USR in semn de protest pentru invalidarea abuziva a candidaturii lui Vlad Teohari.Procesul a fost deschis impotriva USR, a lui Dan Barna si a colaboratorilor liderului USR din conducerea nationala a USR."Consider ca a venit momentul sa dau startul inevitabilului proces in instanta, care probabil se va intinde pe cativa ani si care se va indrepta in special impotriva celor 20 de persoane, membri ai Comisiei Nationale de Arbitraj si ai Birouui National, care au votat pentru invalidarea mea.Dupa ce am epuizat orice cale de atac in interiorul partidului, am incercat sa repar nedreptatea cum in justitie. Instanta a respins contestatia mea la adresa listei USR PLUS, inclusiv inscrierea mea pe lista de candidati USR PLUS la circumscriptia diaspora.Nu ma dau batut insa. Incerc sa gasesc dreptatea, initiind acest nou proces, care este o actiune in raspundere civila. Prin invalidarea candidaturii mele, mi s-a adus un prejudiciu cert, pierderea sansei de a fi deputat , locul meu pe lista fiind 100% eligibil, asa cum s-a si vazut dupa alegeri. Daca voi castiga, la capatul acestui proces, nu ma va trimite nimeni in Parlament, dar pot obtine echivalentul nedreptatii in bani," declara Teohari, conform sursei citate.Conform avocatului Dobrev, este vorba de un demers juridic de lunga durata. "Am decis sa ma implic in el pentru ca am constatat accelerata degradare a aplicarii regulilor de transparenta, a democratiei interne si a mecanismelor de promovare a meritocratiei in partidul pe care l-am infiintat in 2015, cu speranta ca se poate face si in Romania 'o altfel de politica'".