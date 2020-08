Cand va avea Bucurestiul sosea de centura: "La 3 ani de la lansarea licitatiilor, avem unda verde pentru doar 1,7 kilometri din 51"

Istoria acestor proiecte e o rusine nationala

Premierul Orban, prezent la inceperea lucrarilor

"La 3 ani de la lansarea licitatiilor, la peste 1 an de la semnarea contractelor, avem autorizatie de construire (adica verde pentru lucrari) doar pe 1,7km din 51km ai autostrazii A0 Sud (asa-numitul inel 2). Exproprierile nu sunt finalizate pe restul lungimii, iar proiectarea nu e gata decat pe 2 din 3 loturi.E frumos, e campanie, dar ar fi bine sa discutam putin si despre restantele teribile ale celor doua inele de centura ale Capitalei.Si sa nu uitam ca avem 1,7 mld Euro fonduri europene disponibile pentru a construi inelul 2 (A0 - o noua autostrada) si pentru a moderniza (dublare si denivelare) inelul 1 (DNCB - centura actuala). Finantarea este disponibila ca urmare a unui studiu derulat de Banca Europeana de Investitii, la a carui initiere am contribuit esential in 2016.Studiul demonstreaza clar ca TOATE proiectele despre care voi vorbi in continuare sunt necesare pentru a "desfunda" traficul in acest nod complex de relatii de trafic pe care il reprezinta Bucurestiul. Altfel doar mutam dopurile de colo, dincolo", scrie Catalin Drula pe pagina lui de Facebook Acesta prezinta si o lista cu stadiul in care se afla constructia celorlalte segmente a celor doua inele de centura pentru Capitala.In opinia acestuia modul in care autoritatile au reusit sa administreze si sa puna in aplicare constructia celor doua sosele reprezinta o "rusine nationala"."Sunt multe restante si istoria acestor proiecte e o rusine nationala. In 30 de ani, o capitala a unei tari europene nu reuseste sa aiba o infrastructura de tip inel decenta. Miliarde de euro in costuri de oportunitate pierdute, poluare, nervi si imbolnavire am pierdut intre timp.Si totul pentru ca aceste proiecte au fost gestionate incompetent. Nu-i o surpriza ca daca iei niste mesteri carpaci si un sef de santier cam hotoman, casa iese prost.Surpriza este ca dupa zeci de ministri perindati la ministerul Transporturilor nu pune niciunul mana pe cauza reala a dezastrului. Pentru ca aia e greu de rezolvat. Mult mai greu decat sa mergi pe un camp cu niste panouri si presa dupa tine si sa dai niste declaratii", a incheiat Catalin Drula.Premierul Ludovic Orban a participat marti, 18 august, alaturi de ministrul Transporturilor, Lucian Bode , la deschiderea oficiala a lucrarilor pentru Autostrada de Centura Bucuresti (A0) Sector Sud, Lotul 2, Vidra - Bragadiru."Am tinut sa fiu prezent la acest eveniment extrem de important. Practic, astazi incep lucrarile pe primul tronson de autostrada de centura, din cele 7 tronsoane de autostrada care urmeaza a fi construite. Bucurestiul are nevoie de Autostrada de Centura, nu de astazi, nu de ieri, de cel putin 15 ani de zile. Indicii de trafic arata ca traficul pe Centura Bucurestiului este un trafic extrem de aglomerat, de peste 20.000 de mijloace de transport zilnic, necesitatea unei autostrazi se impune, deja, de la un trafic de peste 16.000 de mijloace de transport zilnic. Aceasta Autostrada de Centura este vitala pentru Bucuresti", a declarat Ludovic Orban.